Les Huawei FreeBuds 4 ont une suppression active du bruit, une autonomie pour toute la journée et bénéficient désormais d’une remise très intéressante | La technologie

Les Huawei FreeBuds 4 sont des écouteurs entièrement sans fil qui bénéficient de la suppression du bruit et, en plus, ils sont maintenant en vente avec une remise qui ne les laisse qu’à 109 euros.

Les écouteurs sont devenus des accessoires pour un usage quotidien et des entreprises de toutes sortes ont lancé leurs différentes propositions sur le marché. Huawei est l’une de ces sociétés et en ce qui concerne l’audio, elles se débrouillent très bien.

Les Huawei FreeBuds 4 en sont un exemple clair. Ces écouteurs entièrement sans fil Ils ont un design très moderne et élégant, en plus de profiter d’une série de caractéristiques qui en font une option à considérer.

De plus, Huawei a lancé une offre qui les place dans une gamme de prix des plus attractives et, c’est que la remise les fait descendre à 109 euros.

En ce qui concerne les écouteurs, l’essentiel est le son et les Huawei FreeBuds 4 s’adaptent à toutes sortes de chansons, des symphonies les plus classiques au métal le plus dur. Ceci est possible grâce au pilote LCP dynamique de 14,3 mm logé dans chaque oreillette.

Bien sûr, le son n’est pas la seule chose intéressante à propos de ces écouteurs. Huawei s’est assuré qu’ils disposent d’autres détails intéressants. Le premier de ces détails est le Contrôle gestuel.

Et, est-ce que le corps du casque sert de surface de contrôle. Si nous touchons l’écouvillon deux fois, le Huawei FreeBuds 4 commencera à jouer de la musique ou l’arrêtera s’il est déjà en train de jouer.

De plus, ce même geste double sa fonctionnalité et peut être utilisé pour répondre ou raccrocher des appels et également pour invoquer l’assistant vocal de l’appareil. Si ce que nous faisons est de glisser vers le haut ou vers le bas, ce qui se passera, c’est que le volume diminuera ou augmentera.

Le dernier geste est l’appui long, cela fera rejeter un appel entrant ou activer/désactiver le Suppression du bruit. Oui, les Huawei FreeBuds 4 arrivent avec une suppression active du bruit pour éviter les sons gênants.

Cette suppression active du bruit fonctionne en s’adaptant à chaque oreille et également au bruit ambiant général de chaque situation. Cette caractéristique les rend confortables à utiliser et fonctionne également tout en générant un maximum de confort.

L’autonomie est un point fort de ces écouteurs, offrant jusqu’à 22 heures de lecture de musique en comptant l’étui de recharge. Et, en plus, avec une charge qui vous permet de les avoir prêts dans les plus brefs délais.

