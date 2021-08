Les Huawei FreeBuds Pro ont une suppression active du bruit, une bonne autonomie et sont en vente pour seulement 119 euros | La technologie

in

Les Huawei FreeBuds Pro sont l’un des meilleurs écouteurs entièrement sans fil du marché et la boutique officielle Huawei les propose avec une remise de 60 euros.

Il est difficile de trouver de bons écouteurs, beaux et bon marché. De nombreux fabricants pèchent en proposant des équipements au design inédit, mais avec une mauvaise ergonomie ou une qualité audio qui n’est pas à la hauteur.

Huawei, d’autre part, depuis peu de temps qu’il a lancé des écouteurs sur le marché, ils ont affiné leurs produits jusqu’à ce qu’ils obtiennent des appareils tels que le Huawei FreeBuds Pro. Ces écouteurs entièrement sans fil ont une suppression active du bruit, une bonne autonomie de la batterie et sont élégants.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Le magasin officiel Huawei les a réduits avec une remise de 60 euros et le prix des Huawei FreeBuds Pro reste à 119 euros. Ce sont les écouteurs à acheter pour ce prix, nous allons parler de tous ses avantages pour qu’il n’y ait aucun doute.

Les Huawei FreeBuds Pro ont un design très similaire à celui des AirPods Pro d’Apple, mais ce n’est pas un point négatif. Les deux sont confortables cependant l’avantage des Huawei FreeBuds Pro est qu’ils ont un design plus industriel et moins incurvé.

Cela rend les oreilles beaucoup plus élégantes que celles d’Apple, en plus Huawei propose différentes finitions pour ces écouteurs afin que les utilisateurs puissent choisir les couleurs qu’ils aiment le plus.

Va faire sonner les écouteurs Huawei FreeBuds Pro Ils ont des haut-parleurs de 11 millimètres de diamètre, ces haut-parleurs permettent de reproduire une large gamme de fréquences afin qu’aucune chanson ne puisse résister à ces écouteurs.

Quant à la suppression active du bruit, c’est l’un des meilleurs casques entièrement sans fil et de ce type. La suppression du bruit s’adapte en fonction du moment et du bruit de l’extérieur, atteignant ainsi le minimum de bruit à différents moments.

L’autonomie des Huawei FreeBuds Pro leur permet de durer jusqu’à 20 heures d’utilisation, bien que cela soit en partie grâce au fait que l’étui de charge permet de rallonger la batterie du casque jusqu’à trois fois sans passer par une prise.

Cet étui de charge prend également en charge la charge sans fil, il n’est donc pas nécessaire de les brancher directement sur l’alimentation. Si nous avons un chargeur Qi, il suffira de placer les Huawei FreeBuds pro sur la base de charge et ils commenceront à charger.

Tous ces avantages font de ce casque l’une des meilleures options pour tout utilisateur à la recherche d’une suppression active du bruit, d’une bonne autonomie et d’un design élégant et ergonomique. Grâce à la remise, les Huawei FreeBuds Pro descendent à 119 euros.

