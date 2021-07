Les Huawei FreeBuds Studio ont 24 heures d’autonomie et l’une des meilleures suppressions de bruit qui existent, ils sont en vente avec une remise de 120 euros | La technologie

Si vous recherchez un casque avec suppression active du bruit, une bonne autonomie et un design premium, le Huawei FreeBuds Studio est fait pour vous. De plus, ils sont maintenant en vente avec une remise de 120 euros.

Les écouteurs TWS ou True Wireless sont à la mode, mais cela ne signifie pas que les appareils conventionnels tels que les écouteurs supra-auriculaires ont cessé d’exister. Sony, Bose et Sennheiser conquièrent le marché depuis plusieurs années avec des propositions intéressantes, bien qu’avec des prix qui ne conviennent pas à tous les budgets.

Huawei a décidé d’entrer sur ce marché et l’a fait avec le Huawei FreeBuds Studio, ces écouteurs sont l’un des meilleurs exposants en termes de son, de suppression du bruit et d’autonomie.. De plus, grâce à la remise dans la boutique officielle Huawei, ces écouteurs ont un prix imbattable. Voyons ses principales caractéristiques.

Rien n’a été épargné en matière de design. Le Huawei FreeBuds Studio utilise des matériaux de première qualité qui épousent une esthétique minimalisteEn plus d’offrir deux couleurs aux utilisateurs pour choisir celle qu’ils aiment le plus. Les coussinets sont de grande taille et capables de couvrir toute l’oreille, vous n’aurez donc aucun problème à vous isoler du monde extérieur.

Bien entendu, cette annulation passive s’accompagne d’une annulation active du bruit. L’annulation active du Huawei FreeBuds Studio est l’un des meilleurs écouteurs de ce format. De plus, il est adaptatif et pourra sélectionner le mode d’annulation nécessaire à chaque instant. Il sera beaucoup plus puissant dans des situations bruyantes comme voyager en avion et plus doux dans des endroits avec peu de bruit ambiant.

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure suppression de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Cette annulation n’affecte pas la qualité sonore, en fait, elle améliore l’expérience générale lors de l’écoute de musique, car elle élimine l’interférence des bruits externes. L’autonomie de ces écouteurs offre jusqu’à 24 heures d’utilisation continue, en plus d’une charge rapide et via un câble USB de type C.

Concernant la connectivité, ils sont livrés avec la dernière version du Bluetooth et cela permet d’offrir des connexions stables lors de l’écoute de musique.. Ils améliorent également l’expérience lorsque vous regardez des films, des séries ou des vidéos sur YouTube, car il n’y aura aucun retard en termes de mouvement des lèvres et de son du contenu.

En bref, Les Huawei FreeBuds Studio sont les meilleurs écouteurs et répondent à la fois aux fondamentaux : qualité sonore, suppression du bruit, autonomie; comme dans les plus exigeants : design premium, connectivité jusqu’au bout, charge rapide. Et, bien qu’ils aient toutes ces caractéristiques, le prix n’est que de 179 euros (120 euros de réduction) dans la boutique officielle Huawei.