Les Huawei P50 aussi, les nouveaux flagships de la firme

02/08/2021 à 18:34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Huawei continue de miser sur son HarmonyOS après toute la polémique qui a surgi autour de la firme après les accusations d’espionnage, le veto des Etats-Unis et d’autres. La firme croit fermement en elle-même et la preuve en est ce système d’exploitation qui tentera de remplacer l’expérience que les utilisateurs avaient avec Android. Maintenant, la société revient à la mêlée avec ses nouveaux produits phares, présentant officiellement le nouveau Huawei P50 et P50 Pro.

Avec un design audacieux et élégant, Huawei s’engage à Panneau OLED de 6,5 pouces, QHD + résolution Oui Fréquence 90Hz dans le cas de la norme P50. Si on passe à la version Pro, on en trouve une Fréquence 120 Hz et un écran un peu plus grand, atteignant 6,6 pouces. Avec HarmonyOS 2.0 comme système d’exploitation, le point le plus frappant est peut-être le processeur. Et est-ce dû à une pénurie de chips, ils quittent le Kirin 9000 pour le P50 Pro, tandis que le Muflier 888 Il peut être trouvé dans les versions standard et Pro. De plus, Huawei dit au revoir à la 5G, car aucune de ces puces n’aura de modem spécifique pour la connexion 5G. Un bâton assez gras, surtout pour ceux qui voulaient profiter d’un appareil sans compromis.

En ce qui concerne les appareils photo, Huawei parie sur un système de caméra arrière un peu particulier en ce qui concerne le design. Nous avons trouvé un Capteur principal 50MP, un téléobjectif périscope 64MP, un capteur ultra-large 13MP et un objectif 40MP N/B dans le P50 Pro. Pour le modèle standard, la firme se débarrasse de ce dernier capteur et le téléobjectif est de 13MP. On retrouve également un capteur optique d’empreintes digitales sur l’écran, Batterie de 4 100 mAh (4 360 mAh pour le Pro) et une charge rapide de 66 W, avec une charge rapide sans fil de 50 W dans le cas du Pro.

Les deux terminaux ont été annoncés en Chine, et il n’y a toujours pas de nouvelles de leur arrivée en Occident. Avec des versions jusqu’à 12/512 Go, le P50 sera mis en vente à partir de 584,79 € à changer, et 780,24 € pour le P50 Pro.