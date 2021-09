“Les huées à Hamilton ne sont pas de ma responsabilité”

02/09/2021 à 16h36 CEST

Fans de Max verstappen ils ne pardonnent pas Lewis Hamilton pour son accident avec le chauffeur néerlandais à Silverstone. Ils n’oublient pas non plus que la “grève” qui a causé Valtteri Bottas en Hongrie, il a également pénalisé Red Bull, qui a perdu la tête de la Coupe du monde après les deux incidents avant la pause estivale. La victoire de Max dans la course du « non » belge dimanche dernier a remis le feu à la lutte pour le titre, avec Verstappen à seulement trois points de Hamilton. Ainsi les choses, la bataille se déplace ce week-end aux Pays-Bas. Et la « marée orange » peut être dévastatrice.

Les organisateurs du grand prix, avec Jan Lammers À la barre, ils ont déjà formellement demandé aux fans de ne pas huer Hamilton et de se concentrer sur les encouragements de Verstappen. Mais tant les promoteurs que la FIA sont concernés.

Beaucoup plus distant à ce sujet est montré Verstappen: “Ce n’est pas ma responsabilité si Lewis est hué”, a-t-il déclaré aujourd’hui à Zandvoort. Pour lui, ce ne serait rien d’étrange “parce que dans n’importe quel match de football le rival reçoit toujours des huées. Il ne vient à l’idée d’aucun manager ou joueur local de demander qu’il ne siffle pas au contraire. Évidemment, je peux demander qu’ils ne le fassent pas. , mais, vraiment Pensez-vous qu’ils vont m’écouter ?”, prévient le pilote Red Bull, qui pense que la plupart des fans viendront sur le circuit “ils le feront pour profiter d’un grand week-end de course.”

En Hongrie, les fans de ‘Mad Max ils ont déjà sifflé Hamilton et le septuple champion britannique a déclaré que “c’étaient les plus gros huées que j’ai reçues de ma vie”, mais a également déclaré qu’au lieu de l’intimider, ils étaient une “motivation supplémentaire”. Il a également accusé Red Bull d’avoir encouragé les manifestations contre lui.