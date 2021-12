Les huit jeunes joueurs de Vicente Moreno

02/12/2021 à 21:03 CET

Adrià Léon

L’Espanyol a surmonté les humbles Solares du premier régional de Cantabrie avec souffrance, mais avec la certitude que leur football de base continue de porter de bons fruits. La Station a été témoin d’un duel dans le plus pur style échanson où les Bleus et Blancs l’ont emporté avec souffrance et deux débuts, de Joan et lvaro García.

Le triplé de Loren Moron semblait mettre un peu d’ordre entre tant de pluie, mais l’équipe locale fait ressortir l’illusion celui qui sort quelque part pour la première fois. Une illusion que, cette fois, il partageait à parts égales avec certains des protagonistes bleus et blancs.

Le gardien de but Joan Garcia Il a commencé depuis le début et a terminé tout le match, même s’il a pu faire quelque chose de plus dans les deux buts rivaux qui ont suscité l’enthousiasme jusqu’à la fin. Vicente Moreno Il a souligné les débuts de Joan pour « la difficulté de la scène & rdquor;, bien qu’il ait assuré que » il a déjà de l’expérience & rdquor; en raison du temps qu’il a passé à s’entraîner avec l’équipe. Sur la propriété des gardiens de la Copa del Rey, l’entraîneur valencien n’a rien voulu révéler sur la situation d’Oier Olazábal. « Je ne sais pas qui va jouer les prochains tours de qualification, je n’ai pas encore décidé », a-t-il commenté.

Pour sa part, Allvaro García remplacé Sergi Gomez après la reprise et accompagné Calero dans l’axe central de la défense. Il y avait aussi des minutes Max Svensson, précisément l’un des premiers qui a fait ses débuts après le débarquement de Vicente Moreno à Barcelone. L’attaquant de la filiale s’apprêtait à faire le quatrième dans les dernières minutes du match, mais un superbe arrêt par le but ancestral lui laissait du miel sur les lèvres.

Joan García et Álvaro García sont les deux dernières œuvres de l’école bleu et blanc, approche déjà des deux chiffres de joueurs locaux qui ont fait le grand saut main dans la main avec le Valencien. Que le club ait retrouvé son identité est déjà une réalité, il ne nous reste plus qu’à savoir si l’une de ces nouvelles et jeunes pièces peut s’adapter à la vitesse d’une première équipe de plus en plus formée.