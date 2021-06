Les huit joueurs de tennis espagnols pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

Le redémarrage d’Halloween en 2018 s’est plutôt bien passé, au fur et à mesure des redémarrages, au box-office et de manière critique. Après 40 ans depuis le film original, l’histoire est revenue à ses «racines» avec le retour de Jamie Lee Curtis en tant que Laurie, le personnage ayant encore plus d’agence dans la lutte […] More