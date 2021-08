Les huit meilleurs “Big Three” de la NBA aujourd’hui

La saison 2021/22 Il vient avec la ligne progressive que les derniers cours de la NBA: la lutte pour le ring devient de plus en plus compliquée. Les franchises aspirantes au ring savent qu’elles doivent améliorer autant que possible leurs équipes respectives, et il est de plus en plus courant de voir la formation de “Les grands trois” pour remporter le championnat.

Il y a actuellement jusqu’à huit équipes au sein de la NBA qui comportent un trio de stars avec le potentiel de soulever le ring à la fin de la saison. Selon les collègues de Bleacher Report, c’est l’ordre du meilleur au pire de tous, compte tenu des possibilités de remporter le titre de champion :

Kyrie Irving – James Harden – Kevin Durant (Brooklyn Nets). Jrue Holiday – Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, ont déjà une bague dans leur dossier en tant que “Big Three”). Russell Westbrook – LeBron James – Anthony Davis (Lakers de Los Angeles). Ben Simmons – Tobias Harris – Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green (Golden State Warriors). Kyle Lowry – Jimmy Butler – Bam Adebayo (Miami Heat). Mike Conley – Donovan Mitchell – Rudy Gobert (Utah Jazz). Chris Paul – Devin Booker – DeAndre Ayton (Phoenix Suns).

Les principales appréciations que l’on peut faire de ce classement sont les suivantes :

– Le trio des Lakers est facilement meilleur que les Bucks. Il a un LeBron entier, un joueur par excellence de la NBA comme Russell Westbrook et un potentiel pour en être un comme Anthony Davis.

– Deuxièmement, il est fort probable que les “Big Three” des Sixers finiront par quitter la liste en raison d’un transfert plus que possible imminent de Ben Simmons vers une autre franchise NBA.

– Enfin, la Chaleur est trop faible. Peut-être qu’en tant que trio de stars, ce n’est pas si fort, mais la franchise a un quatrième membre, Victor Oladipo, qui menace de revenir plus fort que jamais après son épreuve en raison de blessures.