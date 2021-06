Les huit noms propres pour les quarts de finale du Championnat d’Europe

30/06/2021

Le à 13:26 CEST

Daniel Guillen

Avec la qualification de l’Angleterre et de l’Ukraine au dernier tour des huitièmes de finale, la prochaine étape de l’Eurocup est déjà fixée : La Suisse, l’Espagne, la Belgique, l’Italie, la République tchèque, le Danemark, l’Ukraine et l’Angleterre sont les huit meilleures équipes de l’édition 2021. La compétition laisse de nombreuses surprises et un niveau d’excitation inattendu, avec certaines équipes couvertes comme les Danois, qui jouent un excellent match.

Bien qu’ils soient tombés combinés avec l’affiche de favoris comme Allemagne, France, Portugal ou Pays-Bas, certains sont conservés comme L’Espagne, la Belgique, l’Italie ou l’Angleterre, qui ont une belle ribambelle de joueurs talentueux. Des noms tels que Pedri, Damsgaard ou Zinchenko, entre autres, se sont imposés comme les figures les plus en vue du tournoi.

La liste des noms propres pour les quarts de finale est la suivante :

STEVEN ZUBER

La Suisse s’est glissée dans les huit meilleures équipes d’Europe après avoir banni le principal candidat au titre, le champion du monde en titre et vice-champion d’Europe, la France de Didier Deschamps. Les Helvètes ont eu beaucoup de problèmes pour obtenir le billet, troisième du groupe A juste derrière l’Italie et le Pays de Galles, mais ils ont fait preuve d’une grande personnalité en huitièmes de finale et ont même réussi à surmonter un 1-3 adverse face aux Gaulois. La loterie au pénalty a coûté cher : Sommer a stoppé le lancement de Mbappé et a laissé la France sur la route.

L’un des principaux responsables de cette belle image de la Suisse est Steven Zuber, qui a été découvert comme le meilleur assistant du tournoi. Il n’a pas participé aux débuts contre le Pays de Galles et est parti du banc lors de la défaite concédée contre l’Italie, mais consolidé contre la Turquie en aidant dans les trois buts et a été capital dans la victoire sur la France avec un autre dans le premier but de Seferovic. Le joueur de l’Eintracht Frankfurt est la principale arme offensive de Vladimir Petkovic.

PEDRI

L’Espagne de Luis Enrique a surmonté un début quelque peu mouvementé et a obtenu son billet pour les quarts de finale en présentant une excellente version contre le finaliste mondial, la Croatie de Luka Modric. Avec dix buts lors des deux derniers matchs (5-0 contre la Slovaquie et 5-3 contre les Balkans), les Espagnols ne sont qu’à un but d’égaler leur meilleur record de buts en Coupe d’Europe. Le cap est à 12, dans les éditions 2008 et 2012, quand les champions sont sortis.

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, est l’une des grandes références de la sélection dans le médullaire, avec Sergio Busquets. Le canari, occupant l’intérieur gauche, est le footballeur différentiel et générateur de jeu principal : le joueur avec le plus de bonnes passes termine dans le dernier tiers (114). A 18 ans, la personnalité et les qualités de leader donnent le ton à l’équipe nationale de ce championnat d’Europe.

Pedri est un fixe pour Luis Enrique en Eurocopa

| .

ROMELU LUKAKU

La Belgique a souffert face aux champions d’Europe en titre, le Portugal de Cristiano Ronaldo, en huitièmes de finale, mais pour le moment ils répondent aux attentes: après avoir atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde en Russie 2018 et être resté en quarts de finale de l’Euro 2016, Ceux de Roberto Martínez, qui ne pourra pas compter sur Eden Hazard en raison d’une blessure, cherchent à aller plus loin et à confirmer le potentiel de cette grande génération de footballeurs.. Kevin De Bruyne, Lukaku, Carrasco ou Mertens sont les principales armes du sélectionneur pour combattre l’Italie.

L’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku est le meilleur buteur de l’équipe belge avec trois buts en quatre matchs. Son exubérance physique, son jeu arrière et sa capacité de marquer font de la Belgique une menace constante pour son rival. Champion du Calcio avec l’Inter, l’attaquant est le profil le plus décisif dans les derniers mètres de l’attaque belge.

LEONARDO SPINAZZOLA

jetalia était intraitable pendant la phase de groupes avec trois victoires et aucun but contre. Avec 31 matchs sans perdre le dos, ce qui n’avait pas été réalisé depuis 1939, ceux de Roberto Mancini ils ont eu quelques difficultés à se débarrasser de l’Autriche et ont été contraints de recourir à une prolongation intense pour obtenir un ticket pour les quarts de finale. Les Italiens ont encaissé leur premier but après plus de 1000 minutes d’invincibilité et des doutes planent devant une Belgique très dangereuse.

Le renouveau de l’Italie au cours des deux dernières années a été total et l’un des acteurs les plus importants du projet de Mancini est Spinazzola.. L’arrière latéral, qui agit comme un couloir dans un système à trois centres, est une menace constante et son déploiement physique donne à l’Italie de nombreuses ressources et variantes dans la phase offensive. Sa capacité à atteindre la ligne de fond et à percer la ligne défensive rivale avec des incursions à l’arrière du côté le catapulte comme l’un des meilleurs arrières latéraux de la compétition..

PATRIK SCHICK

La République tchèque a été l’une des grandes surprises des huitièmes de finale après avoir battu les Pays-Bas avec un bon niveau de jeu. Après avoir été les troisièmes en lice dans le groupe de l’Angleterre et de la Croatie, les Tchèques l’ont emporté sur l’approche de Frank de Boer et ont certifié leur présence parmi les huit meilleures équipes et Ils affronteront l’autre révélation du tournoi : le Danemark de Kasper Hjulmand.

L’équipe tchèque a l’un des joueurs les plus branchés du tournoi, l’attaquant de Leverkusen Patrik Schick. L’ancien de l’AS Roma s’est imposé comme un grand buteur et inscrit quatre buts en quatre matchs et n’est qu’à un d’égaler Cristiano en tête du classement. Il n’est également qu’à un but de affronter Milan Baros en tant que meilleur buteur de la République tchèque dans les tournois majeurs et trois autres pour se faufiler dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’équipe nationale tchèque.

Schick célèbre le premier de ses deux buts

| .

MIKKEL DAMSGAARD

Le Danemark est sans aucun doute l’une des meilleures équipes parmi les grands favoris. Sans leur grande star, Christian Eriksen, les Danois ont montré une belle version dans le jeu depuis le deuxième match de cet Euro et c’est l’un des blocs les plus dangereux de la phase finale. Les raclées contre la Russie et le Pays de Galles nous ont fait oublier les douloureuses défaites contre la Finlande au début et la Belgique après avoir pris la tête.

Les Danois ont une longue liste de noms, mais le joueur qui attire le plus l’attention des grands clubs européens est celui de Damsgaard. L’ailier a montré une grande capacité de débordement et prise de décision brillante dans le dernier tiers. Il a une bonne conduite et un tir mortel à mi-distance et est le complément parfait de Poulsen et Braithwaite dans l’attaque danoise.

OLEKSANDR ZINCHENKO

L’Ukraine a profité de sa seconde vie et a déjà un ticket pour les quarts de finale. Les hommes de Shevchenko sont entrés dans le tour final comme le pire des meilleurs tiers et ils n’ont pas manqué l’occasion : après un duel vibrant contre la Suède, les Ukrainiens ont fait pencher la balance dans la dernière minute des prolongations et affronteront l’Angleterre.

Côté ukrainien, son capitaine, Zinchenko, se démarque avant tout. Le plus jeune capitaine de l’histoire de l’équipe nationale est le principal artisan du classement : a marqué le premier but et aidé dans le deuxième et dernier, en partant du côté droit, mais en accomplissant des tâches typiques d’un milieu de terrain. Le joueur de Manchester City est le joueur le plus talentueux du côté ukrainien.

RAHEEM STERLING

L’Angleterre a battu l’Allemagne à Wembley dans une revanche historique et a obtenu son billet pour les quarts de finale. Loin du sol britannique, les hommes de Gareth Southgate affronteront la dangereuse Ukraine. Le grand objectif est de passer l’égalité et de redevenir fort dans le temple anglais, où se joueront les demi-finales et la finale, pour remporter le titre. L’Angleterre, avec d’excellentes étendues de jeu et une grande garde-robe, est la seule équipe qui n’a pas encore intégré ce championnat d’Europe.

Avec un Kane moins décisif allant à la porte, Sterling est devenu le joueur le plus décisif de l’équipe britannique. Trois des quatre buts que l’équipe a marqués dans le tournoi portent son nom. Après une finale de saison discrète à Manchester City, l’ailier a pris des galons sur le tableau de Southgate et est actuellement le joueur offensif le plus en forme d’Angleterre..