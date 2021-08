les humains causent 83 % des décès

in

Le chat sauvage (Felis silvestris) est en danger d’extinction en Europe. Et l’être humain est responsable de 83% des décès de spécimens de cette espèce enregistrés chaque année, selon les conclusions d’une étude internationale, qui a évalué les facteurs qui influencent leur survie et qui a fourni des données clés pour réduire les abus en routes, principale cause de mortalité des chats sauvages.

Les populations européennes de ce félidé, protégées par la Convention de Berne et la Directive Habitats de l’Union européenne, sont menacées par la fragmentation des habitats, faible disponibilité des proies, hybridation avec le chat domestique et surtout mortalité directe causée par l’homme.

Cependant, il existe très peu d’informations sur les facteurs par lesquels les différentes sous-populations de l’espèce augmentent, se stabilisent ou diminuent face à ces menaces.

Un consortium composé de 34 chercheurs, appartenant à 31 institutions de 10 pays européens du Réseau Européen “Eurosauvage& rdquor;, dont l’Espagne, a étudié pour la première fois le Survie et causes de mortalité du chat sauvage européen du suivi avec des émetteurs radio de 211 individus dans 22 zones d’étude différentes à travers le continent.

Des scientifiques, dont plusieurs Espagnols, ont également vérifié la effet des variables liées aux perturbations humaines et aux transformations environnementales sur la probabilité de survie.

Les résultats de ce travail de recherche montrent que la mortalité des chats sauvages en Europe est principalement causée par des facteurs humains, les tueries sur les routes et le braconnage représentant 57 % et 22 % de la mortalité annuelle, respectivement. La probabilité de survie annuelle a été estimée à 92 % pour les femelles et à 84 % pour les mâles.

La plupart des décès, sur les routes principalesL’étude montre d’autre part que la densité des routes a un impact important sur la survie annuelle de l’espèce, de sorte qu’une augmentation d’un kilomètre par kilomètre carré de la densité des routes principales dans une zone donnée multiplie par neuf le risque de mortalité.

Les routes secondaires et locales à faible trafic, en revanche, n’affectent pas de manière significative la mortalité annuelle des chats sauvages.

Le travail fournit des paramètres clés pour développer une analyse de viabilité de la population. Il fournit également des informations pertinentes pour la planification future afin de maintenir la densité des routes en dessous du point critique dans les habitats clés pour les chats sauvages.

De même, le rapport identifie dans quelles conditions il serait nécessaire d’installer clôtures et allées réduire la mortalité des chats sauvages sur les routes.

La recherche visait à fournir des informations sur l’état actuel du lynx roux et les tendances de la population, car il n’y a pas eu d’études récentes à grande échelle, ni d’examens régionaux européens de l’état de l’espèce ces dernières années.

Ce carnivore de taille moyenne, pesant entre 4 et 12 kilos et mesurant jusqu’à 125 centimètres, est réparti en populations fragmentées du sud de l’Italie à l’Écosse et du Portugal à la Roumanie.

Les populations européennes de l’espèce sont regroupées en cinq groupes génétiques principaux, représentant différentes unités biogéographiques. L’espèce est « strictement protégée & rdquor; par la législation européenne. le lynx roux est sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

L’espèce, le danger d’extinction en Espagne

En Espagne, le chat sauvage est également en danger d’extinction. L’expansion du développement urbain humain est la principale cause du déclin de l’espèce dans la péninsule ibérique, car les habitats de l’espèce sont continuellement envahis.

Cette circonstance favorise également l’approche des chats domestiques, ce qui augmente la possibilité de croisements et l’apparition conséquente de spécimens hybrides.

La expansion de l’agriculture il est également à l’origine du déclin substantiel des populations de chats sauvages espagnols. Cet animal est persécuté depuis des décennies par les humains, de peur d’endommager les cultures et de se nourrir d’animaux domestiques et d’espèces de gibier.

Un troisième facteur qui a influencé la diminution du nombre de spécimens de chats sauvages en Espagne est l’utilisation de pesticides et poisons. Et pas seulement en raison de la mortalité directe, mais aussi en raison de la diminution des principales sources de nourriture de l’espèce : lapins, souris, taupes et autres petits mammifères.

Les chats sauvages vivent dans des zones forestières, isolées des centres urbains. Sa présence s’étend dans toute la péninsule ibérique et les îles Baléares. Bien qu’il s’agisse d’un chat sauvage typique de la forêt méditerranéenne, l’écosystème le plus adapté à son développement est constitué par le maquis méditerranéen.

Il existe trois sous-espèces de chat sauvage en Espagne. Le premier est le Felis silvestris tartessia, qui vit au sud de l’Èbre et du Duero. Le second est le Felis silvestris silvestris, que l’on trouve dans le nord de la péninsule. Et le troisième, Felis lybica jordansi, est commun sur l’île de Majorque.

