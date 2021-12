Les humains commenceraient probablement à se manger dans l’espace

Les scientifiques ont expliqué pourquoi les humains vivant sur d’autres mondes sont « inévitables » mais potentiellement dangereux (Photo : .)

Les experts ont averti que les humains pourraient finir par se manger les uns les autres si les récoltes échouent lorsque nous établirons enfin des colonies dans l’espace.

Deux scientifiques de premier plan qui cherchent à savoir comment nous pourrions quitter la Terre ont parlé à Metro.co.uk des défis et des opportunités que la perspective « inévitable » offre à notre espèce.

Excluant la possibilité que l’humanité se déplace vers de nombreuses planètes de notre système solaire – principalement au motif que leurs surfaces sont inhabitables – ils ont désigné la lune de Jupiter Callisto et l’homologue de Saturne Titan comme destinations possibles.

Mais d’abord, ils ont suggéré que nous devrions essayer des colonies de test sur Mars ou notre propre Lune – où il serait encore possible d’envoyer des fournitures de la Terre relativement facilement si des problèmes inattendus surviennent.

Le couple a énuméré les pénuries alimentaires, les maladies et l’incapacité à devenir autosuffisants comme des menaces majeures pour toutes les colonies lointaines, car l’aide de la maison prendrait des années.

Charles Cockell, professeur d’astrobiologie à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la possibilité que notre planète devienne inhabitable à cause de la crise climatique était une raison «catastrophiquement mauvaise» pour créer une colonie.

Au lieu de cela, il pense qu’il est judicieux de répandre l’espèce en tant que « police d’assurance » contre l’extinction, plaisantant en disant que l’un des problèmes avec les dinosaures était qu’ils « n’avaient pas de programme spatial ».

Une illustration imagine une tempête de poussière sur Titan, où les humains pourraient un jour vivre (Photo : .)



La lune de Jupiter Callisto est peut-être plus prometteuse que Titan – mais si tout se passait mal si loin de la Terre, les colonisateurs pourraient avoir des ennuis (Photo : .)

Il a déclaré à Metro.co.uk : » Les systèmes doivent être vraiment fiables et c’est pourquoi ils doivent être testés avant.

«C’est basé sur des situations historiques – l’équipage de Franklin a essayé de trouver le passage au nord-ouest sur des navires à la fin du XIXe siècle – c’étaient les éléments technologiques les plus sophistiqués disponibles à cette époque.

« Ils avaient de la nourriture en conserve, qui était la nouvelle technologie – et pourtant, ils se sont perdus, se sont échoués et ils ont fini par dégénérer en cannibalisme. »

Le professeur Cockell a poursuivi : « Donc, même avec la meilleure technologie, des communautés humaines isolées peuvent dégénérer très rapidement.

« Si vous mettez un groupe de personnes sur Callisto, les choses commencent à mal tourner et le module de croissance des plantes tombe en panne, ils vont se manger s’il n’y a pas d’autre moyen de survivre. »

Le Dr Cameron Smith a convenu que l’approvisionnement alimentaire est un problème clé.

Le Dr Cameron Smith explore les idées qui pourraient rendre possible la colonisation de l’espace (Photo : Institut Perimeter)

« L’une des premières choses qu’ils auraient à faire serait d’établir un très bon système agricole et d’y mettre beaucoup de nourriture stockée », a-t-il expliqué.

Un problème désormais familier – la maladie – figure également en bonne place sur la liste des défis de l’anthropologue de l’Université d’État de Portland pour la « première génération ou deux ».

Il a plaidé en faveur d’une population nombreuse divisée en colonies autonomes qui pourraient mettre en quarantaine si nécessaire.

Le Dr Smith, qui recherche des « idées qui rendent technologiquement possible » de quitter la Terre, propose également Mars et la Lune comme » tremplins » – mais a désigné la ceinture d’astéroïdes et la planète naine Cérès comme d’autres destinations raisonnables.

Il a suggéré que les économies sur de tels endroits devraient être fondées sur le commerce pour commencer et qu’il serait peu probable qu’elles aient quelque chose comme le genre d’activité économique à laquelle les populations occidentales sont habituées sous le capitalisme.

Mars pourrait être une colonie de « tremplin » avant des destinations plus ambitieuses plus éloignées de la Terre (Photo : .)

L’universitaire a marqué l’impression 3D d’un « changeur de jeu » mais pense toujours qu’une communauté «presque médiévale» de style agricole est très probable.

Il a déclaré : « Quand les gens ont commencé à cultiver, les gens se sont installés dans de petits villages de plusieurs centaines de personnes.

«Ces colonies avaient des contacts (minimes) avec d’autres villages agricoles – un peu comme une ancienne colonie.

«Ils faisaient pousser tout ce qu’ils mangeaient, ils fabriquaient tout ce qu’ils portaient, tout était un système local autonome.

« Ils n’avaient pas de rois, ils n’avaient pas d’armées.

Des files d’attente se forment pour le jour de Noël alors que la campagne de rappel se poursuit

« Ce n’est pas une utopie, mais d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi… pendant plusieurs milliers d’années. Vraisemblablement, nous pouvons aussi trouver quelque chose comme ça.

Pourtant, il était moins certain que les humains se « mangeraient les uns les autres » si tout tournait mal – suggérant que des exemples historiques montrent que notre espèce peut réagir positivement ou négativement à des conditions difficiles.

Il a cité l’exemple d’une équipe de football d’Uruguyuan qui a travaillé ensemble de manière constructive après s’être retrouvée sans nourriture à la suite d’un accident d’avion. Les survivants se sont tournés vers le cannibalisme, mais seulement parmi ceux qui étaient déjà morts.

Le Dr Smith a ajouté que toute rupture d’ordre pourrait être évitée en établissant des règles convenues à l’avance à suivre dans le cas où certaines situations se produiraient.

Pourtant, il était moins optimiste quant à la rapidité avec laquelle les humains pourraient vivre dans l’espace que le professeur Cockell.

Ce dernier pense que c’est « inévitable » à un certain stade et possible sur Mars dans seulement 30 à 40 ans – avant d’être faisable 100 ans après cela sur Callisto.

Le professeur Charles Cockell pense que la technologie est déjà là pour survivre sur une autre planète – elle a juste besoin d’être testée (Photo : NASA)

Son homologue américain a convenu que la chronologie est difficile à prévoir, mais pense que toute tentative n’est probable que d’ici la fin du siècle – ajoutant qu’il faudrait « environ 60 ans » pour qu’une colonie devienne pleinement autonome.

Cependant, le professeur Cockell pense que la technologie nous permettant de vivre dans l’espace existe déjà.

Il explique que développer un approvisionnement en oxygène fiable n’est « pas si difficile » et que les solutions pour la nourriture et l’eau sont bien développées, mais ces éléments doivent être testés pendant 10 à 20 ans avant d’être mis en œuvre.

L’astrobiologiste a ajouté : » Si vous allez jeter 20 personnes à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre dans un environnement instantanément mortel sur une lune, vous feriez mieux d’être sûr que cela fonctionnera car si ce n’est pas le cas, cela va tomber à part assez rapidement.

Mais, a-t-il déclaré, l’humanité devrait relever le défi louable de créer une colonie spatiale – ce qui, selon le Dr Smith, devrait être justifié comme vital pour la « survie humaine ».

