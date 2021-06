Les humains ont une capacité «inexploitée» à régénérer des parties du corps, selon les scientifiques – .

Lorsque les humains subissent une blessure comme une coupure, notre premier réflexe est de nous assurer qu’il ne s’infecte pas. Nous veillons à ce qu’il soit propre et au fur et à mesure qu’il guérit, une cicatrice prend sa place. Les cicatrices font partie de la vie, ou du moins c’est ce que nous avons été amenés à croire, et c’est la façon dont le corps humain forme une barrière entre la blessure et le monde extérieur sale. Mais et si les cicatrices n’étaient pas aussi utiles que tout le monde le pense ? Et si les cicatrices empêchaient en fait une forme de guérison encore plus incroyable ? Et si les humains pouvaient réellement régénérer des parties du corps ?

Cela semble assez sauvage, mais c’est exactement ce que les chercheurs dirigés par James Godwin, Ph.D., du MDI Biological Laboratory tentent de comprendre. Les chercheurs viennent de publier un nouvel article dans la revue Developmental Dynamics qui se concentre sur les différences entre les mammifères et une espèce très spéciale de salamandre appelée l’axolotl.

Les axolotls sont gravement menacés d’extinction à l’état sauvage, mais ils existent toujours en captivité. Ce sont des créatures incroyables avec la capacité unique de régénérer un large éventail de parties du corps. Bien sûr, certaines salamandres et autres lézards et amphibiens sont capables de régénérer quelque chose comme une queue, mais l’axolotl prend cette capacité et la pousse à l’extrême. Les axolotls sont capables de régénérer une queue, une patte et une peau, mais ils sont également capables de développer de nouveaux poumons, ovaires, moelle épinière et même un cerveau ou un cœur frais si nécessaire.

En étudiant ce qui arrive à une blessure au niveau moléculaire chez les axolotls et les souris, qui sont des mammifères qui ne possèdent pas des capacités de régénération aussi robustes, les scientifiques ont découvert quelque chose de très intéressant. Ils ont découvert que les cellules immunitaires qui déclenchent une réponse après une blessure, appelées macrophages, sont le lien essentiel pour exploiter la capacité d’un animal à repousser des parties du corps. Plus précisément, Godwin a démontré que lorsqu’un axolotl avait trop peu de ces cellules immunitaires pour réagir à une blessure, une partie manquante du corps ne pouvait pas repousser et une cicatrice apparaissait à la place.

Chez la souris comme chez l’homme, les macrophages déclenchent la cicatrisation plutôt que la régénération, mais il est peut-être possible de changer cela. “Nos recherches montrent que les humains ont un potentiel de régénération inexploité”, a déclaré Godwin dans un communiqué. « Si nous pouvons résoudre le problème de la formation de cicatrices, nous pourrons peut-être libérer notre potentiel de régénération latent. Les axolotls ne cicatrisent pas, c’est ce qui permet la régénération. Mais une fois qu’une cicatrice s’est formée, c’est fini en termes de régénération. Si nous pouvions prévenir les cicatrices chez les humains, nous pourrions améliorer la qualité de vie de tant de personnes. »

En plongeant encore plus profondément dans la réponse immunitaire, les chercheurs ont découvert que la signalisation d’un type spécifique de protéine semble être responsable de la réponse spécifique des macrophages. L’équipe a découvert que les réponses dans les tissus d’axolotl et de souris étaient « de façon inattendue divergentes », ce qui suggère que si nous pouvions réellement modifier cette signalisation, nous pourrions peut-être déclencher la régénération dans les tissus de souris et, éventuellement, chez l’homme.

“Nous nous rapprochons de la compréhension de la façon dont les macrophages axolotl sont préparés pour la régénération, ce qui nous rapprochera de la capacité de tirer les leviers de la régénération chez l’homme”, explique Godwin. “Par exemple, j’imagine pouvoir utiliser un hydrogel topique sur le site d’une plaie qui est associé à un modulateur qui modifie le comportement des macrophages humains pour qu’ils ressemblent davantage à ceux de l’axolotl.”

