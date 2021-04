Les humains peuvent-ils transférer le coronavirus aux chauves-souris? Les scientifiques qui ont mené une étude sur les chauves-souris ont trouvé ceci

Les recherches menées par l’US Geological Survey ont révélé que le risque de propagation du coronavirus aux chauves-souris par des scientifiques effectuant des expériences de recherche au fond des grottes de chauves-souris était extrêmement faible.

Bien qu’il existe un consensus suffisant parmi une grande partie de scientifiques sur le fait que les chauves-souris sont à l’origine du coronavirus qui fait des ravages dans le monde depuis un an et demi. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont tenté de comprendre si les humains pouvaient en retour transférer le coronvirus aux chauves-souris. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Conservation Science and Practice, les scientifiques ont estimé si les humains pouvaient devenir les porteurs du coronavirus et le propager parmi la population de chauves-souris, a rapporté The Indian Express. Les recherches menées par l’US Geological Survey ont révélé que le risque de propagation du coronavirus aux chauves-souris par des scientifiques effectuant des expériences de recherche au fond des grottes de chauves-souris était extrêmement faible.

Dans les résultats concluants, les scientifiques ont constaté que même si les scientifiques mènent leurs recherches dans les grottes de chauves-souris sans aucune précaution, la probabilité de propagation du virus était inférieure à 0,001%. Les scientifiques ont en outre déclaré que si les scientifiques avaient porté une sorte d’équipement et étaient également testés négatifs pour le coronavirus avant de se lancer dans leurs recherches sur les chauves-souris, la probabilité diminuerait davantage et serait de 1 sur 3333.

Contrairement à la perception populaire selon laquelle les chauves-souris ne sont rien de plus qu’une vermine inutile qui propage divers types de maladies zoonotiques et d’infections parmi la population humaine, les scientifiques trouvent que l’existence des chauves-souris est extrêmement critique et bénéfique pour la race humaine. Les chauves-souris, qui sont le deuxième plus grand groupe de mammifères après les rongeurs, économisent 3 milliards de dollars par an pour l’industrie agricole américaine en consommant des ravageurs et des insectes qui peuvent endommager les cultures et les récoltes. De cette façon, les agriculteurs doivent compter sur moins de pesticides et d’insecticides et économiser sur leurs coûts d’intrants.

La recherche portait sur trois types d’espèces de chauves-souris, à savoir les chauves-souris à queue libre, les petites chauves-souris brunes et les grandes chauves-souris brunes. Les trois espèces de chauves-souris ont des diversités physiques et comportementales uniques et ont formé le mélange idéal pour mener une étude sur la possibilité de transmission du Covid-19 des humains aux chauves-souris. Le risque a été estimé en supposant qu’une équipe de cinq scientifiques passe environ une heure dans une grotte habitée par un millier de chauves-souris pendant la saison hivernale.

