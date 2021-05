Les humains sont encore plus nuls que nous ne le pensions, selon une étude – .

Si vous êtes un humain – et si vous ne l’êtes pas, comment lisez-vous ceci? – vous avez probablement accepté le fait que vous faites partie du problème. La Terre se dirige vers une falaise et l’écrasante majorité des personnes très intelligentes qui étudient notre planète disent que c’est parce que nous ne pouvons pas arrêter de gâcher les choses. Nous remplissons les océans de plastiques, brûlons de vieux dinosaures pour garder nos maisons au chaud et nos voitures en mouvement, et changeons le paysage de continents entiers, tout en prétendant que nos actions seront sans conséquences. Soupir.

Bien que de nombreuses recherches aient été menées pour révéler à quel point nous avons perturbé la planète avec des éléments tels que les combustibles fossiles et la pollution, de nouvelles recherches suggèrent que nos habitudes les plus récentes ne sont qu’une partie du problème. Les humains, semble-t-il, stressent gravement la Terre depuis jusqu’à 4 600 ans, et peut-être même plus longtemps. Le travail, qui a été publié cette semaine dans la revue Science, relie les changements dramatiques de la végétation terrestre à la même fenêtre temporelle dans laquelle l’agriculture humaine a explosé.

Les chercheurs ont utilisé des centaines d’enregistrements de pollen fossile pour dessiner une sorte de chronologie, remontant à plus de 18 000 ans. Après avoir tracé toutes les données, il est devenu clair qu’il y avait un changement important dans la vitesse à laquelle la végétation terrestre a changé. L’augmentation des changements de végétation à partir de la fin de l’Holocène a été encore plus spectaculaire que les changements de la végétation mondiale provoqués par la fin de la dernière période glaciaire. L’Holocène tardif est également la période où les humains ont commencé à dépendre fortement de l’agriculture pour maintenir les populations croissantes bien nourries et vivantes.

«À l’aide d’une compilation de 1181 séquences de pollen fossile et de méthodes statistiques nouvellement développées, nous détectons une accélération mondiale des taux de changement de composition de la végétation entre 4,6 et 2,9 mille ans, sans précédent au cours des 18000 dernières années, tant en ampleur qu’en étendue, »Écrivent les chercheurs. «Les taux de changement de l’Holocène tardif égalent ou dépassent les taux de déglaciation pour tous les continents, ce qui suggère que l’ampleur des effets humains sur les écosystèmes terrestres dépasse même les transformations liées au climat de la dernière déglaciation.»

Les résultats sont à la fois intéressants et troublants. Les récits entourant les humains et le changement climatique ont longtemps été centrés sur l’utilisation des combustibles fossiles et la pollution. Si nous pouvons simplement maîtriser ces choses, pensons-nous, nous pouvons empêcher la Terre de tomber sur le «point de basculement» redouté qui mène à la ruine de notre planète. Nous devons encore absolument réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, adopter l’énergie verte et arrêter de jeter nos ordures partout, mais il est également probable que des choses que nous ne pensons peut-être pas capables de changer radicalement la planète, comme l’agriculture, sont plus puissantes que nous avons supposé. Dans notre quête pour nous assurer que notre espèce est sûre, saine et dodue, nous avons changé la Terre de manière inattendue.

