Les Hurricanes et les Canadiens se livrent au bœuf le plus «sans classe» du hockey

Les Hurricanes de la Caroline et les Canadiens de Montréal sont mêlés à un glorieux bœuf en gestation depuis deux ans, imprégné de règles non écrites, de mesquinerie et de mauvais sentiments. C’est sans aucun doute la meilleure histoire de la LNH de l’intersaison jusqu’à présent, alors plongeons-nous dans ce qui se passe.

Samedi, les Hurricanes ont annoncé que l’équipe avait engagé Jesperi Kotkaniemi, un attaquant de troisième ligne des Canadiens sur une feuille d’offre. À première vue, cela semble être une chose mineure, n’est-ce pas ? Les équipes signent des contrats avec des agents libres restreints tout le temps, cela fait partie des affaires. Eh bien, pas dans la LNH. Le système de feuille d’offre est essentiellement une imposture, un clin d’œil et un signe de tête – techniquement légal, mais rarement utilisé. Les directeurs généraux de la LNH sont réticents à engager des joueurs pour offrir des feuilles dans un gentleman’s agreement non écrit afin de maintenir la solvabilité du plafond à l’échelle de la ligue.

Cette règle non écrite est si ancrée qu’au cours des 16 dernières années, seuls sept joueurs ont été signés pour offrir des feuilles, avec un seul joueur changeant d’équipe à la suite d’une feuille d’offre – Dustin Penner, qui a signé une feuille avant la saison 2007-08. . Ainsi, en signant Kotkaniemi sur une offre, les Hurricanes ont fait un pied de nez à un accord silencieux à l’échelle de la ligue, mais pourquoi ?

Vengeance.

Ce boeuf mijote depuis deux ans

L’acte des Hurricanes de signer Kotkaniemi est une vengeance pure et non filtrée pour 2019, lorsque les Canadiens ont offert avec méchanceté une énorme feuille d’offre à Sebastian Aho, l’une des étoiles émergentes de la Caroline. Il n’y avait aucun doute que les Canes égaleraient la feuille d’Aho, tellement il était considéré comme une future pierre angulaire de la franchise, mais la feuille de Montréal équivalait à une pilule empoisonnée.

Montréal avait définitivement besoin d’un centre de première ligne, et Aho était incontestablement l’un des jeunes centres de la ligue – mais il ne s’agissait pas simplement d’essayer d’obtenir le joueur, les Canadiens voulaient briser les Hurricanes. Le contrat extrêmement chargé a été conçu pour exercer une pression financière sur la Caroline, mettant l’équipe dans une position où elle pourrait ne pas être disposée à débourser beaucoup d’argent immédiatement pour garder un joueur vedette dans un petit marché du hockey.

Ce que vous ressentez à ce sujet est une question de perspective, probablement basée uniquement sur l’endroit où se situent vos allégeances au hockey. Pour certains, les Canadiens ont simplement fait un geste de hockey intelligent, même si cela s’est retourné contre lui. Pour d’autres, c’était l’exemple le plus pur d’une grande équipe de marché utilisant son poids financier pour essayer de faire pression et de nuire à un petit marché.

Bien sûr, Montréal ne l’admettrait jamais, mais il ne fait aucun doute que le lancement de l’accord était conçu pour nuire aux Hurricanes. Malheureusement pour les Canadiens, les Canes avaient la mémoire longue.

Pourquoi la fiche d’offre de Kotkaniemi est un gros problème

Pendant deux ans, les Hurricanes ont mijoté. Espérant, attendant un moment pour frapper. Alors que Montréal venait de connaître une saison incroyablement réussie, menant à la première participation de l’équipe à la finale de la Coupe Stanley depuis 1993, l’avenir était prometteur pour les Canadiens. L’équipe avait un peu plus de 1 million de dollars d’espace de plafond salarial, mais c’était bien. L’alignement était établi, Montréal avait un an pour évaluer les agents autonomes potentiels, et vraisemblablement utiliser leur argent gratuit sur Nick Suzuki, une star émergente de 22 ans considérée comme une future fondation des Canadiens.

Puis Carolina a appuyé sur la détente. L’équipe a signé Kotkaniemi sur une feuille d’offre, accélérant la rapidité avec laquelle Montréal doit prendre une décision sur le joueur de 21 ans. Kotkaniemi n’a peut-être pas été à la hauteur de sa facture en tant que 3e choix au total lors du repêchage de la LNH en 2018, mais il a été accéléré dans la LNH et beaucoup pensaient qu’il avait été forcé de jouer avant qu’il ne soit prêt. Cela signifiait que Kotkaniemi était vraiment encore une quantité inconnue, certains pensant qu’il ne l’avait jamais vraiment eu, d’autres pensant qu’il avait un potentiel de future star. Pourtant, cela met toute la pression sur Montréal.

La feuille d’offre de Carolina à Kotkaniemi est pour 1 an, 6,1 millions de dollars – mais le diable est dans les détails. Si les Canadiens égalent la feuille et que Kotkaniemi devient un bon joueur, ils feront face à la perspective d’une offre de qualification massive basée sur ce salaire de 6,1 millions de dollars qui les obligera sans aucun doute à choisir entre Kotkaniemi et Suzuki, ni l’un ni l’autre de l’équipe. veux perdre.

En ce qui concerne Carolina, ils prennent aussi un risque. Si Montréal laisse Kotkaniemi partir, il devra envoyer un choix de 1er et 3e tour aux Canadiens en compensation. Les fiches d’offre de la LNH nécessitent une compensation comme celle-ci, contrairement à leurs homologues de la NBA.

Alors maintenant, ce qui aurait été un mois d’août relativement calme pour Montréal est semé d’embûches, du moins pour la semaine prochaine. Les Canadiens ont une semaine pour décider s’ils correspondent à la feuille ou laisser Kotkaniemi partir.

Les Hurricanes n’ont pas seulement fait une offre, ils l’ont fait comme un enfer

Carolina se réjouit de son désir d’être les iconoclastes du hockey. De leurs célébrations d’équipe à une équipe de médias sociaux agressivement jeune, les Canes ont suscité l’intérêt de jeunes fans du hockey, uniquement pour la façon dont ils font un pied de nez à l’établissement.

Tout a commencé avec l’annonce de la fiche d’offre, tweetée avec un simple « LOL ». Ensuite, pour enfoncer davantage le clou, les Canes ont rédigé l’annonce en français juste pour que les partisans des Canadiens puissent la lire aussi facilement que possible.

Les Hurricanes ont annoncé aujourd’hui avoir déposé une offre hostile au joueur autonome avec restriction Jesperi Kotkaniemi des Canadiens de la Montréal. L’entente proposée est d’une durée d’un an et d’une valeur annuelle de 6,1 millions $. – Hurricanes de la Caroline (@Canes) 28 août 2021

La nouvelle a éclaté que non seulement les Canes ont écrit Kotkaniemi sur une feuille de 6,1 millions de dollars, mais qu’il comprend un bonus de signature de 20 $. Oui, vingt dollars. Pourquoi? Il se trouve que Sebastian Aho porte le numéro 20. Il n’y avait absolument aucune erreur dans le mouvement de vengeance, surtout lorsque le directeur général Don Waddell a essentiellement copié/collé l’annonce, en empruntant à Montréal.

Le revirement est fair-play, mais pas pour l’establishment montréalais, qui sont FURIEUX, les Hurricanes ont eu l’audace de les récupérer pour avoir tenté de voler leur meilleur joueur en 2019. La Caroline en adore chaque seconde.

Est-ce que Carolina a fait mesquine comme l’enfer? Absolument. Est-ce la chose la plus drôle qui soit arrivée au hockey au cours de la dernière année? Enfer ouais c’est. C’est le David financier de la LNH qui le colle à Goliath de la manière la plus parfaite. Bien qu’il y ait des raisons de hockey décentes pour recruter un jeune joueur comme Jesperi Kotkaniemi pour une équipe qui a besoin de profondeur, cela n’est vraiment rien en comparaison de l’hilarité de faire se tortiller les Canadiens en prenant un avant-goût de leur propre médecine.

Maintenant, l’attente est lancée pour voir si Montréal correspond à la feuille d’offre, et ce sera fascinant à regarder, peu importe ce qui se passe ensuite.