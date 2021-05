Les icônes de la F1 2021 et les étoiles de couverture révélées

Il a été annoncé que sept anciens pilotes de F1 figureraient dans F1 2021, la dernière édition du jeu vidéo officiel.

F1 2020 a introduit le mode «Mon équipe», qui permettait aux joueurs de créer leur propre équipe, de concevoir leurs propres voitures et de sélectionner un coéquipier pour conduire à leurs côtés pour ladite équipe.

Au début du mode, les seules options pour les coéquipiers étaient les pilotes de Formule 2, les pilotes de F1 devenant disponibles plus tard.

Cependant, ceux qui achèteront l’édition de luxe du jeu de cette année pourront choisir parmi des noms bien plus grands dès le départ. Plus précisément: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard et Felipe Massa.

Les notes sur 100 pour chacun d’entre eux ont également été révélées, avec Schumacher et Senna notés 94, Prost 93, Button 90, Rosberg 89, Coulthard 87 et Massa 86.

«Aujourd’hui, Codemasters et EA SPORTS ont présenté les sept pilotes emblématiques qui font partie du contenu numérique Deluxe F1® 2021 pour mon équipe», indique un communiqué officiel.

«La liste à trois niveaux soigneusement conçue, qui permet aux joueurs de sélectionner une icône dès le début du mode de jeu Mon équipe, présente certains des plus grands pilotes pour honorer le summum du sport automobile.»

Les stars mondiales de la couverture du jeu ont également été révélées, avec Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc étant les pilotes choisis.

«F1® 2021 confirme également Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc en tant que vedettes mondiales », contenait la déclaration.

«Les trois pilotes sont en pleine forme cette saison avec Hamilton visant un huitième championnat du monde record, comme Verstappen fait de son mieux pour l’arrêter, tandis que Leclerc vole pour l’équipe Ferrari rajeunie.

L’année dernière, Hamilton et Sebastian Vettel étaient sur la couverture internationale ainsi que les éditions pour le Royaume-Uni, l’Allemagne et un certain nombre d’autres régions.

Verstappen et Leclerc étaient quant à eux en couverture en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie et au Japon tandis que Carlos Sainz et Sergio Perez étaient aux avant-postes en Espagne et au Mexique, et Kimi Raikkonen et Daniel Ricciardo en Pologne et en Australie.

On ne sait pas si les pilotes de couverture varieront à nouveau d’un pays à l’autre, mais c’est probable.

Les notes de tous les pilotes de la grille 2021 seront révélées à l’approche de la date de sortie, qui est le 16 juillet.

