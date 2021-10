Les idées de la vieille école peuvent avoir un grand impact

Il y a de nombreuses années, ma fille et moi étions dans notre sous-sol et elle a trouvé une vieille machine à écrire. Elle l’a regardé avec étonnement et a demandé : « Papa, qu’est-ce que c’est ? » J’ai expliqué que c’était ce que nous utilisions avant l’invention des ordinateurs et des claviers. Nous tapions des lettres et des notes de remerciement sur une feuille de papier, sans vérification orthographique. Elle a demandé si elle pouvait jouer avec. Cela l’a occupée pendant des jours.

Des années plus tard, nous nous souvenons parfois de la vieille machine à écrire. La technologie a évolué. Nous sommes passés des machines à écrire aux ordinateurs en passant par les applications sur téléphone mobile. Je répondais récemment à une question d’un jeune agent du service client. Une chose que j’ai suggérée était qu’il suive sa conversation avec un client avec une note de remerciement. Et il l’a fait, en quelque sorte. Il n’a pas vraiment écrit la note. Au lieu de cela, il a envoyé un SMS de remerciement à son client.

Maintenant, je me demandais si le texte avait le même impact qu’une note de remerciement manuscrite à l’ancienne – ou même tapée à la machine. J’ai donc décidé de mener un sondage informel avec quelques amis et collègues.

Les questions que j’ai posées étaient :

Lequel a le plus d’impact, une note manuscrite ou un texte ? Lequel a le plus d’impact, une note manuscrite ou un e-mail ? Lequel a le plus d’impact, un e-mail ou un SMS ?

Dans l’ensemble, la note manuscrite l’emporte. Le courrier électronique était le suivant, mais j’ai été surpris que plusieurs personnes préfèrent un texte. Mais il n’est probablement pas surprenant que ceux qui préféraient envoyer des SMS aient dans la vingtaine.

Cela m’a fait commencer à penser à combien de choses ont changé. La technologie, les techniques et les pratiques de l’ancienne école ont cédé la place à une nouvelle façon de faire des affaires.

Par exemple:

Comme mentionné, nous n’utilisons plus de machines à écrire. Nous utilisons des ordinateurs et des applications. Bien que nous utilisions encore des calculatrices, elles sont intégrées à nos téléphones et à nos ordinateurs. Qui a encore une calculatrice qui… calcule juste ? Nous avions l’habitude d’écrire des lettres que nous adressions, timbrions et envoyions par la poste, et pendant que nous le faisons encore, les e-mails sont devenus la méthode principale pour la plupart des communications « écrites ». Et pour certains, les SMS est devenu le principal moyen de communication, y compris le téléphone.

Il n’y a rien de mal à tout cela, mais revenons au choix d’envoyer à votre client une note de remerciement manuscrite plutôt qu’un court message texte. Je ne suis pas contre le texte, s’il est approprié et bien fait. Vous devrez décider en fonction de la relation que vous entretenez avec votre client. Et même si cela est approprié, ce qui devrait guider votre décision est ce qui serait le plus percutant ou significatif.

Je raconte l’histoire vraie d’un chauffeur de taxi extraordinaire qui m’a envoyé un mot pour me remercier de mon entreprise. J’ai été impressionné – tellement impressionné que j’ai encadré la note et l’ai accrochée à mon mur. Je ne pouvais pas accrocher un message texte sur mon mur.

Les idées « à l’ancienne » peuvent avoir plus de pertinence que vous ne le pensez.

Auteur : Shep Hyken

Shep Hyken, CSP, CPAE est un conférencier et auteur à succès du New York Times et du Wall Street Journal qui travaille avec des entreprises et des organisations qui souhaitent établir des relations fidèles avec leurs clients et leurs employés.