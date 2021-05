Les idées vertes sont si souvent rejetées – jusqu’à ce que vous les entendiez d’autres parties other .

Les Verts sont les seuls à offrir aux Londoniens une véritable reprise verte de la crise des coronavirus (Photo de Kirsty O’Connor – WPA Pool / .)

Combien de fois avez-vous entendu le mot «vert» lors de cette élection?

Il semble que l’actuel maire de Londres et le candidat conservateur se bousculent pour essayer de ressembler un peu plus à moi, mais les Verts sont les seuls à offrir aux Londoniens une véritable reprise verte de la crise des coronavirus.

Depuis la création du maire et de l’Assemblée, les Verts ont montré la voie à l’hôtel de ville. Ken Livingstone a reconnu l’influence des membres de l’Assemblée verte lorsqu’il m’a demandé, en tant qu’écologiste de premier plan, d’écrire un avant-propos du tout premier plan d’action climatique de la mairie.

Et au cours des cinq dernières années depuis que j’ai été élue à l’Assemblée, les Verts de la mairie ont continué à définir l’ordre du jour, poussant le maire à déclarer une urgence climatique, remportant de nouveaux financements pour les services à la jeunesse et élevant la barre en matière de politique de location et de logement .

Les Verts sont habitués à montrer la voie. À maintes reprises, les Verts ont avancé des idées qui sont saluées comme irréalistes lors de leur première proposition, pour être reprises dans le courant dominant peu de temps après.

Regardez quelque chose comme un revenu de base universel – une idée que nous avons en tant que politique de parti depuis avant que je ne devienne membre au tournant du siècle. En 2019, nous avons été le premier parti au Royaume-Uni à mettre un revenu de base entièrement chiffré dans notre manifeste pour les élections générales, et maintenant le Senedd, quatre sur cinq des principaux partis écossais, certains au sein de l’Assemblée de Londres et d’un certain nombre de conseils. ont appelé à une plus grande exploration de l’idée ou à des essais dans nos villes du pays.

À Londres, je passe mon temps en tant que membre de l’Assemblée à présenter de bonnes idées au maire actuel et à le pousser à les reprendre. Parfois, il écoute.

Pendant des années, je lui ai fait pression sur le contrôle des loyers et il a admis que c’était une bonne idée. Il est également venu pour donner aux résidents des lotissements municipaux un vote pour arrêter la démolition de leurs maisons. C’est formidable quand nos idées sont enfin mises en pratique, mais cela soulève la question: pourquoi les Londoniens devraient-ils attendre?

C’est particulièrement frustrant quand il y a encore d’énormes lacunes dans le manifeste actuel du maire pour la réélection. Il poursuit obstinément le tunnel routier toxique de Silvertown qui, selon les experts, augmentera le trafic dans le sud et l’est de Londres.

Et je n’ai jamais compris pourquoi il avait choisi de ne disposer que de la plus grande partie de la zone à très faibles émissions de Londres. Sadiq Khan s’est levé en 2016 en promettant d’être maire pour tous les Londoniens, et tous les Londoniens ont besoin de protection contre la pollution atmosphérique mortelle.

J’ai travaillé dur pour donner aux Londoniens quelque chose de très positif pour lequel voter

Je sais qu’avec les seuls pouvoirs du maire, nous pouvons amener Londres à un système de transport zéro carbone d’ici 2030, mais nous ne le ferons pas sans un leadership qui a la bonne ambition et l’urgence.

Pour moi, le meilleur leadership est de bas en haut et les Verts ont écouté les Londoniens et ont emballé les politiques dans notre manifeste avec leurs expériences, leurs idées et leur sagesse. Ces nouvelles idées s’additionnent à un véritable programme pour travailler ensemble pour transformer Londres.

Des jeunes, nous avons créé un essai d’un revenu de base pour lancer des carrières dans les affaires et les arts. Des infirmières et des travailleurs clés obligés de vivre de plus en plus loin des hôpitaux et des services qu’ils gèrent, nous avons un plan pour aplatir les zones tarifaires, réduisant ainsi les frais de déplacement pour tout le monde dans la périphérie de Londres.

Et de la part de mes collègues locataires, nous avons des plans pour les aider à former des coopératives pour reprendre leurs maisons aux propriétaires et un engagement à travailler avec les locataires de tout le pays et d’autres maires de la ville pour obtenir les pouvoirs dont nous avons besoin pour enfin réduire les loyers fugitifs.

Plus: Monde



Dans les débats et les entretiens, on a l’impression qu’il n’y a pas eu d’étincelle, pas d’enthousiasme à travailler avec les Londoniens des autres candidats et pas de nouvelles idées.

En fait, je crois que nous avons principalement entendu des problèmes et de la négativité de leur part, pas assez de solutions ou d’optimisme. Nous pouvons faire tellement mieux que cela, et j’ai travaillé dur pour donner aux Londoniens quelque chose de très positif pour lequel voter à la place.

Telles sont les idées qui bâtiront un avenir sûr qui aidera Londres et d’autres villes à traverser cette crise et à affronter les prochaines tempêtes à venir. Et nous avons besoin de ces idées en action maintenant, pas plus tard, une fois que les autres parties auront rattrapé leur retard.

Je suis fier de mon bilan en poussant l’actuel maire à adopter de bonnes idées, mais il est temps d’éliminer l’intermédiaire. Des maires verts sont élus dans toute l’Europe et, le 6 mai, vous pouvez faire quelque chose d’extraordinaire ici aussi.

Faites des Verts votre premier choix lors de l’élection de maire à Londres et sachez que chaque vote comptera également lors de l’élection de l’Assemblée de Londres.

