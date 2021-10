L’un des plus grands groupes de rock de Boston des années 90 a fait de nouveaux progrès le 10 octobre 1992. Extrême est entré dans le palmarès Billboard 200 avec son troisième album, III Sides To Every Story, un disque qui est devenu le dernier de leur formation originale de quatre musiciens et leur plus récente visite dans le Top 10 américain.

Après un certain succès initial avec un premier album éponyme pour A&M en 1989, le groupe a vraiment fait la différence avec Extreme II: Pornograffitti des années 1990 (l’orthographe en double « t » du graffiti étant la leur). Au cœur de ce succès a été leur émergence à la radio pop avec la ballade inhabituellement douce «More Than Words», qui a dépassé le Hot 100 et est devenue un succès international. Il a été suivi d’un nouveau succès dans le Top 5 des singles avec « Hole Hearted ».

III Sides To Every Story ne contenait pas de tels croisements, « Rest In Peace » et « Stop The World » ne faisant que les échelons inférieurs du graphique américain. Mais pour souligner à quel point Extreme était devenu une force, l’album a néanmoins répété le sommet n ° 10 de son prédécesseur, devenant l’or en 23 semaines.

III Sides…, sur le thème de l’idée que les trois côtés de toute histoire sont « la vôtre, la mienne et la vérité », était une autre vitrine pour le fanfaron rock mélodique mais à indice d’octane élevé du quatuor avec des éléments de funk. La voix principale de Gary Cherone s’harmonise avec les lignes de guitare expressives de Nuno Bettencourt et la section rythmique habile de Pat Badger à la basse et de Paul Geary à la batterie. Le co-fondateur Geary est ensuite parti, pour être remplacé par Mike Mangini, alors qu’Extreme a conclu ses aventures des années 90 avec la sortie de 1995 Waiting For The Punchline.

Au moment de la sortie de III Sides, Bettencourt a déclaré au magazine Q qu’Extreme avait peu d’appétit ou d’énergie pour l’existence archétypale du rock’n’roll. « Ce n’est vraiment pas l’histoire de Guns N’Roses, » il a dit. « Il n’y a rien qui nous intéresse vraiment, à part jouer de la musique et la jouer en direct.

« Une personne qui a bu et drogué ne pouvait pas s’approcher de ce que nous faisons pendant une heure et demie sur scène. Extreme est un vrai groupe et nous voulons être un grand groupe ; quelqu’un avec un catalogue de musique et une certaine diversité, comme reine. »

