Les IITians marquent des packages annuels de Rs 1 crore le premier jour du placement

Les IITians sont connus pour avoir une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de marquer des packages élevés, pour des raisons évidentes. Et cette année n’a pas été différente pour ces esprits brillants. Alors que certains ont du mal à trouver un emploi après une période d’accalmie induite par la pandémie, les IITians ont lancé leur saison de placement sur une note positive avec au moins 60 étudiants empochant des packages annuels de plus de Rs 1 crore ! La première institution d’ingénierie de l’Inde a connu une performance globale supérieure à celle des années pré-COVID.

Au total, 55 entreprises ont remis 232 lettres d’offre aux étudiants de l’IIT BHU. Ces étudiants ont reçu un forfait moyen de Rs 32,89 lakh par an et un forfait minimum de Rs 12 lakh par an. Selon Pramod Kumar Jain, directeur de l’IIT (BHU) Varanasi, les employeurs, tant nationaux que mondiaux, trouvent des étudiants techniquement solides, innovants et dotés d’une personnalité bien équilibrée dans IIT-BHU. « C’est un pur privilège de savoir que des entreprises d’une telle envergure identifient les talents de notre campus et leur font confiance pour prendre le relais », a-t-il déclaré.

Anishya Obhrai Madan, responsable du bureau des services de carrière à l’IIT Delhi, a déclaré que les étudiants avaient reçu plus de 400 offres de placement à l’IIT Delhi, de nombreux candidats recevant plusieurs offres, y compris l’offre de pré-placement la plus élevée en cinq ans.

Il y a eu une augmentation de 35% en glissement annuel de la rémunération indicative offerte par les entreprises participant au placement et une augmentation de 45% du nombre d’offres reçues par le campus. à l’IIT Delhi. IIT Madras, d’autre part, a reçu 43% d’offres supplémentaires le premier jour du placement sur le campus et IIT Mandi a signalé une augmentation de 16% des salaires moyens.

Pas moins de 11 candidats ont reçu des offres internationales à l’IIT Madras et un total de 176 offres ont été faites par 34 entreprises.

