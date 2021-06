Les îles Baléares créent une certification pour les hôtels sans plastique

24/06/2021 à 8h33 CEST

Croisade contre le plastique dans l’industrie touristique des Baléares. Une campagne promue par des entités de conservation, avec le soutien et le parrainage d’institutions publiques et de fondations privées, a créé une certification qui reconnaîtra les hôtels, restaurants et autres entreprises qui se passent de plastique jetable. De plus, un système de contrôle permettra de vérifier que les engagements pris par les hôtels sont effectivement respectés.

L’initiative a commencé il y a deux ans à Ibiza, où l’entité Ibiza Plastic Free a créé un sceau qui distingue les établissements commerciaux (en particulier touristiques) qui coupent avec du plastique jetable.

Selon l’étendue de leurs efforts, ils ont obtenu plus ou moins d’étoiles de la campagne. Sur les autres îles, il y avait aussi des entités qui travaillaient dans le même domaine, comme Save the Med à Majorque, Menorca Plastic Free et Formentera Plastic Free.

À présent, la stratégie a été unifiée et ce programme de certification a été mis à jour, le rendant plus complet et plus fiableGrâce à l’initiative conjointe de deux entités de conservation fortement soutenues financièrement par des fondations privées : Ibiza Preservation et Save the Med, cette dernière à Majorque. En dehors de cela, la Fondation Beyond Plastic Med à Monaco a également apporté un financement.

Grâce à une échelle de 1 à 5 étoiles, les hôtels, restaurants, bars, magasins et toutes sortes d’entreprises peuvent devenir des Gardiens sans plastique. Cela donnera de la visibilité à vos efforts pour vous libérer du plastique à usage unique.

Une application servira à surveiller ponctuellement le degré de conformité des engagements acquis par chaque établissement. En outre, la distinction décernée est valable un an, au terme duquel elle doit être renouvelée si les objectifs ont été atteints.

La coordinatrice de Plastic Free Ibiza, Ayelén Alonso, rappelle que l’entrée en vigueur imminente de la directive européenne et de la loi des Baléares qui interdit certains plastiques à usage unique laissent encore une large marge d’action. En effet, « l’objectif est d’aller vers le zéro résidu & rdquor ;, précise-t-il.

« Nous voulons aller plus loin. C’est pourquoi nous encourageons les entreprises à ne pas se limiter au plastique à usage unique & rdquor;, précise le patron d’Ibiza Plastic Free.

De plus, la réglementation sur ce type de déchets se poursuit sans interdire certains ustensiles en plastique à usage unique, ce sera donc la sensibilisation de chaque employeur qui permettra de s’affranchir des limitations des lois.

“Nous n’acceptons pas non plus les bioplastiques comme une alternative valable & rdquor;, en raison des doutes qu’ils génèrent sur sa véritable durabilité, précise Ayelén Alonso.

« Cette initiative commune nous permettra d’emmener nos îles vers un avenir plus durable pour tous. Avec des exigences plus exigeantes et un objectif plus ambitieux, nous espérons que de nombreuses entreprises se joindront à nous pour mener ce projet dans nos îles & rdquor;, déclare Alonso.

Seulement sur l’île d’Ibiza, il y a déjà 62 entreprises certifiées entre les années 2019 et 2020. Parmi eux, il y a de grands hôtels avec un nombre élevé de chambres et des milliers de clients chaque année, mais il y a aussi de petits cafés ou magasins qui s’engagent à se passer complètement du plastique.

Au total, il existe plusieurs milliers d’ustensiles en plastique jetables qui n’ont pas été distribués par ces entreprises, ce qui signifie que la mer (où partent une grande partie des déchets plastiques) s’est débarrassée d’une énorme quantité de ces éléments.

À Majorque, la nouvelle certification conjointe a « très bon accueil & rdquor ; et elle compte déjà plusieurs entreprises qui s’y sont intéressées dès que son existence est connue.

Les entrepreneurs du secteur Horeca (hôtels, restaurants et cafétérias) aux Baléares soulignent que ce sont les clients eux-mêmes qui demandent de moins en moins de plastique dans le service qui leur est proposé. Par conséquent, en finir avec ce matériau hautement polluant n’est pas seulement perçu comme un geste environnemental, mais aussi comme un attrait pour l’entreprise elle-même.

