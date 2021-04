Les îles italiennes qui pourraient figurer sur la “ liste verte ” des voyages au Royaume-Uni – LIVE

Les résidents sont invités à se faire vacciner le plus tôt possible afin d’accueillir les visiteurs étrangers.

Des lieux pittoresques tels que l’archipel éolien au nord de la Sicile et l’île d’Elbe au large de la Toscane espèrent également s’inscrire à la campagne.

Le plan de vaccination de l’île a le soutien de Bernabo Bocca, le président de Federalberghi, une association nationale des hôteliers.

La maire de Capri, Marion Lembo, espère également que cela pourrait permettre une «île sans Covid cet été».

«Nous pouvons sauver la saison estivale tout en protégeant la population locale.»

Il n’y a pas de plan national pour vacciner les îles italiennes, mais l’initiative est prise par des régions comme la Campanie, qui comprend Capri, Procida et Ischia.

La Campanie a mis de côté 20 000 vaccins pour les îles, la campagne devrait commencer la semaine prochaine.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1618064253

L’Écosse enregistre quatre décès de Covid-19 et 281 cas au cours des dernières 24 heures

L’Écosse a enregistré quatre décès et 281 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les derniers chiffres du gouvernement écossais.

Les décès de 7 630 personnes qui avaient été testées positives au cours des 28 jours précédents ont maintenant été enregistrés en Écosse.

Les 281 nouvelles infections publiées samedi après-midi – en légère baisse par rapport aux 285 annoncées vendredi – portent le nombre total de personnes ayant attrapé Covid-19 à 221 712.

Le taux de positivité du test reste à 1,6%.

1618063411

Des convives parisiens condamnés à une amende pour violations de verrouillage

Plus de 110 personnes qui dînaient dans un restaurant clandestin ont été condamnées à une amende vendredi pour avoir violé un verrouillage de Covid-19, a déclaré la police parisienne, quelques jours après que le gouvernement a nié les allégations selon lesquelles des ministres auraient assisté à des soirées clandestines similaires.

La descente dans le 19e arrondissement de la capitale française était la dernière action de la police contre les restaurants qui enfreignaient les règles pour offrir aux clients une tranche de vie avant la pandémie.

Les restaurants, bars et cafés sont fermés pour les repas assis depuis des mois, et la frustration du public augmente au milieu d’un troisième verrouillage national et d’une autre vague d’infections à coronavirus.

«Les clients ont été condamnés à une amende pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires. L’organisateur et le directeur ont été arrêtés », a déclaré la police de la ville sur Twitter.

Dans un autre incident, des dizaines de convives ont été sanctionnés pour avoir mangé dans un restaurant de la banlieue parisienne de Saint-Ouen le vendredi midi.

1618061497

Près de 4 millions de Londoniens vaccinés

Les données du NHS England montrent qu’un total de 3 991 833 injections ont été administrées à des personnes à Londres entre le 8 décembre et le 9 avril, dont 3 285 427 premières doses et 706 406 secondes doses.

Cela se compare à 5 249 019 premières doses et 992 504 secondes doses administrées aux habitants des Midlands, soit un total de 6 241 523.

La répartition pour les autres régions est:

– Est de l’Angleterre: 3228415 premières doses et 694996 secondes doses, soit 3923411 au total

– Nord-Est et Yorkshire: 4 265 647 première et 983 593 secondes doses (5 249 240)

– Nord-Ouest: 3 444 451 première et 787 185 secondes (4 231 636)

– Sud-Est: 4 398 258 première et 931 669 deuxième doses (5 329 927)

– Sud-Ouest: 2 984 433 premières et 621 783 secondes doses (3 606 216)

1618061334

La Roumanie passe 1 million de cas de virus confirmés

La Roumanie a dépassé un million d’infections confirmées à Covid-19 depuis son premier cas enregistré en février de l’année dernière.

Le sombre jalon survient alors que les unités de soins intensifs hospitaliers (USI) du pays – qui compte plus de 19 millions d’habitants – ont du mal à faire face à un nombre record de patients en USI, actuellement juste en dessous de 1500.

12 000 autres patients atteints du COVID-19 reçoivent des soins hospitaliers.

«C’est une situation que nous n’avons pas rencontrée jusqu’à présent en Roumanie», a déclaré Beatrice Mahler, directrice de l’Institut Marius Nasta de pneumologie, à l’Associated Press.

«Les patients extrêmement malades qui arrivent avec de faibles niveaux de saturation (en oxygène) et ont besoin d’un lit aux soins intensifs – mais le nombre de lits est vraiment limité.» La Roumanie a administré plus de 3,5 millions de doses de vaccin. Il y a eu plus de 25000 décès de coronavirus confirmés au total.

1618060928

Angleterre: plus de 32,7 millions de vaccins Covid-19 administrés

Un total de 32 737 372 vaccinations contre Covid-19 a eu lieu en Angleterre entre le 8 décembre et le 9 avril, selon les données du NHS England, y compris les première et deuxième doses, ce qui représente une augmentation de 466 480 la veille.

Le NHS England a déclaré que 26 996 936 étaient la première dose d’un vaccin, soit une augmentation de 62 274 le jour précédent, tandis que 5 740 436 étaient une deuxième dose, soit une augmentation de 404 206.

1618060504

Au moins 2917316 personnes sont mortes de Covid-19 dans le monde

Selon un décompte établi par l’., au moins 2917316 personnes sont mortes de Covid-19 dans le monde depuis la première apparition du virus en décembre 2019.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 561 074 décès, suivis du Brésil avec 348 718, du Mexique avec 207 020, de l’Inde avec 168 436 et de la Grande-Bretagne avec 127 040.

1618054542

L’organisme commercial de la compagnie aérienne demande une enquête sur les frais de test de Covid-19

Un organisme de l’industrie du voyage a appelé à une enquête sur les coûts des tests de coronavirus pour les personnes au Royaume-Uni souhaitant partir en vacances à l’étranger cette année.

Un «cadre» pour la reprise des voyages d’agrément à l’étranger a été annoncé par le secrétaire aux transports, qui comprend l’obligation pour toutes les arrivées de subir des tests de coronavirus avant le départ et après l’arrivée.

Les tests après l’arrivée doivent être du type à réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui coûtent environ 120 £, a déclaré Grant Shapps.

Reconnaissant que «les coûts sont définitivement une préoccupation», M. Shapps a déclaré vendredi qu’il s’engageait à «réduire les coûts de ces tests et à examiner certaines choses innovantes que nous pourrions faire».

L’Association du transport aérien international, l’association professionnelle des compagnies aériennes mondiales, a demandé à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) d’enquêter sur les prix des tests.

Il a déclaré dans un communiqué: “Engagez l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés à agir dans l’intérêt des consommateurs et à lancer une enquête immédiate sur les frais de test de coronavirus.”

L’AMC a déclaré que tout nouveau cas ou toute nouvelle enquête serait annoncé sur son site Web.

1618054581

Wellwishers continue de laisser des fleurs au prince Philip malgré les inquiétudes de Covid

Les Wellwishers continuent de laisser des hommages floraux au duc d’Édimbourg au palais de Buckingham et au château de Windsor malgré les appels à rester à l’écart en raison de problèmes de coronavirus.

Les jeunes enfants faisaient partie d’un flot constant de personnes qui sont arrivées aux deux endroits tout au long de la matinée de samedi pour leur rendre hommage.

Les foules grandissaient à l’extérieur de Cambridge Gate au château de Windsor, prenant des photos et laissant des hommages, notamment des couronnes en papier et un drapeau syndical.

1618052066

Les amateurs de pub seront forcés de porter des masques dans les jardins à bière par des conseils “ trop zélés ”

Les amateurs de pub seront obligés de porter des masques dans les jardins à bière dans certaines régions d’Angleterre à mesure que de nouvelles restrictions de verrouillage seront assouplies.

À partir du 12 avril, les restaurants en plein air, les boutiques non essentielles et les jardins de pub seront autorisés à ouvrir au public.

Cependant, certains propriétaires à travers le pays ont été informés qu’ils doivent s’assurer que les clients portent des masques lorsqu’ils se promènent dans les brasseries en plein air, malgré les directives nationales stipulant que les couvre-visages ne sont nécessaires qu’à l’intérieur.

1618050926

L’Iran ordonne l’arrêt de 10 jours au milieu de la 4e vague de pandémie de coronavirus

L’Iran a imposé samedi un verrouillage de 10 jours dans la majeure partie du pays pour freiner la propagation d’une quatrième vague de pandémie de coronavirus, ont rapporté les médias d’État.

Le verrouillage affecte 23 des 31 provinces du pays, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Alireza Raisi.

Les entreprises, les écoles, les théâtres et les installations sportives ont été contraints de fermer et les rassemblements sont interdits pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan qui commence mercredi.

Les cas de coronavirus en Iran ont dépassé les 2 millions avec une nouvelle moyenne quotidienne de plus de 20000 infections au cours de la semaine dernière, selon le ministère de la Santé. Il a signalé plus de 64 000 décès.