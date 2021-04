Les illustrations d’événement d’Apple ne font généralement allusion qu’à une chose: les fonds d’écran pour les nouveaux appareils

Avec les invitations à l’événement Apple qui sortent hier, le monde regorge d’idées folles et de kremlinologie endémique. Chaque fois qu’un graphique d’événement Apple arrive sur le Web, il se déchire lorsque les gens essaient de décoder tout ce qu’ils se disent caché. Je suis ici pour vous dire qu’il n’y a généralement qu’une seule chose que ces graphiques cachent, le fond d’écran par défaut de tout nouvel appareil présenté lors de l’événement.

Au cours des quatre dernières années, les graphiques d’événements Apple ont en quelque sorte adopté un modèle. Il y a quelques invitations à des événements qui ne contenaient rien du tout de caché. Nous en parlerons. Mais la grande majorité d’entre eux a en fait masqué le fond d’écran par défaut du produit phare de l’événement. Les trois événements d’automne d’Apple l’année dernière ont caché des fonds d’écran dans leurs graphiques. Jetons un coup d’œil à ceux-ci en premier.

Parfois, la conception du papier peint est cachée à la vue de tous et parfois plus subtile. Avec l’événement Time Flies de septembre, le logo inclus dans tous les graphiques s’aligne parfaitement avec les fonds d’écran en boucle inclus dans l’iPad Air. Il a même utilisé les mêmes nuances de bleu.

En octobre, l’invitation à l’événement Hi, Speed ​​iPhone montrait un ensemble de bulles bleues et jaunes. Certaines personnes ont pensé que l’invitation cachait des AirTags. Mais bien sûr, ce n’était pas le cas. C’était les fonds d’écran par défaut de l’iPhone 12 mélangés et tournés de leur côté. Lorsque l’événement de novembre Une dernière chose a été annoncé, nous savions qu’il avait quelque chose à voir avec le Mac. C’était leur dernière chance de montrer les machines Apple Silicon avant la fin de l’année. Cela a permis de supposer un peu plus facilement que les couleurs qui volaient derrière le logo Apple étaient celles du fond d’écran par défaut de Big Sur. Effectivement, ils s’alignent parfaitement.

C’est arrivé avant

L’utilisation des fonds d’écran par défaut pour les graphiques d’événements n’était pas nouvelle en 2020. En fait, Apple l’a fait plusieurs fois. L’invitation à l’événement iPhone 2019 était largement considérée comme un clin d’œil aux nouvelles couleurs pour l’iPhone 11. Ce qu’elle représentait vraiment, c’était le style des fonds d’écran par défaut.

Pour l’événement iPhone X d’Apple en 2017, ils ont fait la même chose. Le magnifique dégradé multicolore était masqué à l’intérieur du logo Apple sur l’invitation de l’événement. Il utilisait les mêmes couleurs et avait le même effet de lueur subtile. J’ai toujours aimé penser que l’effet d’ombre intérieure sur le logo était un indice que l’écran occupait toute la surface du téléphone, mais c’est plus saisissant des pailles que des informations froides.

Parfois, les fonds d’écran ne sont pas cachés dans l’invitation à l’événement, mais plutôt dans les décorations à l’emplacement physique de l’événement. Les invitations à l’événement d’Apple à Brooklyn en 2018 étaient toutes différentes, montrant toutes sortes de variations uniques du logo Apple. C’était évidemment un indice que l’événement était axé sur les créations, mais cela n’a en fait rien révélé sur les produits.

Apple a couvert la Brooklyn Academy of Music avec des œuvres d’art époustouflantes. Il a été appliqué à l’avant du bâtiment au-dessus des portes, sur le côté et sur le logo de l’Apple Store de l’autre côté de la rue. Cela ressemblait à de la peinture éclaboussée mais avec une palette de couleurs harmonieuse. Ces conceptions se sont avérées être l’un des fonds d’écran par défaut sur les iPad Pro 2018 présentés lors de cet événement.

Parfois, il n’y a tout simplement pas vraiment d’indice du tout

Parfois, Apple ne laisse pas un seul indice dans ses invitations. Deux des dernières années ressortent en particulier. L’invitation à l’événement iPhone en 2018 n’a rien révélé. Bien sûr, c’était une sorte d’or, mais cela faisait longtemps l’objet de rumeurs et était probablement plus un choix stylistique. Heck, tout ce que vous pouvez voir dans l’invitation est une bague Apple Park de style vectoriel. C’est le même design qu’Apple propose sur les chemises du centre des visiteurs.

L’événement du début de 2018 à Chicago était très discret. L’invitation à l’événement montrait simplement un logo Apple qui semblait avoir été dessiné avec de l’encre numérique. Bien sûr, vous pouvez dire que cela a quelque chose à voir avec la prise en charge de l’Apple Pencil sur l’iPad standard, mais il est plus probable qu’il soit simplement aligné avec le texte cursif qu’Apple a utilisé pour un événement axé sur l’éducation.

L’événement d’Apple en mars 2019 était largement censé porter sur les services et plus particulièrement sur un service de télévision. Les graphiques uniformes étaient très simples mais l’invitation de presse comprenait un détail. Le compte à rebours jusqu’au logo Apple ressemble à un film à l’ancienne. Les graphiques de la WWDC n’incluent presque jamais d’indices. Cela ne vaut donc jamais la peine de les lire.

Et cet événement d’avril?

Nous ne savons vraiment pas ce qu’Apple va montrer la semaine prochaine. Nous avons une bonne idée et les fuites abondent. Mais l’invitation à l’événement ne semble rien révéler. Il est probable que nous obtiendrons enfin de vrais iPad Pro de la prochaine génération, mais tout le reste est en suspens.

Pour faire court, je ne serai certainement pas surpris si le graphique de l’événement finit par être très similaire à celui des fonds d’écran par défaut sur au moins l’un des appareils annoncés la semaine prochaine.

Je tiens à avertir tout le monde que chaque invitation à un événement majeur sur les produits Apple au cours des deux dernières années n’a rien de plus que le fond d’écran par défaut de l’appareil phare annoncé … pic.twitter.com/9jyiOni4qJ – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 13 avril 2021

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: