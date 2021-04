Les illustrations et les bonus de Long Halloween Blu-ray révélés ⋆ .

]]>]]>

Suite à la sortie du premier trailer de Batman: The Long Halloween – Première partie, Warner Bros. a annoncé que le film d’animation DC devrait sortir sur les plateformes Blu-ray et numériques le 22 juin, et inclura le court-métrage d’animation DC Showcase Les perdants; Découvrez la pochette et les détails sur le film et ses bonus ici…

Des meurtres en série atroces en vacances à Gotham mettent en action le plus grand détective du monde – confrontant à la fois le crime organisé et un meurtrier mystérieux – dans Batman: The Long Halloween, Part One, la prochaine entrée de la série populaire des films de l’univers DC.

Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 1990 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: The Long Halloween, la première partie commence par un meurtre brutal à Halloween incite le jeune justicier de Gotham, le Batman, à conclure un pacte avec les deux seuls hommes de loi non corrompus de la ville. (Le capitaine de police James Gordan et le procureur du district Harvey Dent) afin d’abattre The Roman, chef de la célèbre et puissante famille Falcone Crime. Mais lorsque plus de décès surviennent à Thanksgiving et à Noël, il devient clair qu’au lieu de la violence de gang ordinaire, ils ont également affaire à un tueur en série – dont l’identité, avec chaque indice contradictoire, devient plus difficile à discerner. Peu de cas ont jamais testé les esprits du plus grand détective du monde comme le mystère derrière le tueur de vacances.

Acclamé pour sa performance en tant que Red Hood / Jason Todd dans Batman Under the Red Hood en 2010, Jensen Ackles (Supernatural, Smallville) revient dans DC Universe Movies en tant que personnage principal de Batman / Bruce Wayne. La regrettée Naya Rivera (Glee), décédée en 2020, donne l’une de ses dernières performances en tant que Catwoman / Selina Kyle. Le casting de stars comprend Josh Duhamel (Transformers, Las Vegas) dans le rôle de Harvey Dent, Billy Burke (Twilight, Revolution, Zoo) dans le rôle de James Gordon, Titus Welliver (Bosch, Deadwood, The Town) dans le rôle de Carmine Falcone, David Dastmalchian (The Suicide Squad, Ant-Man, Dune, The Dark Knight) en tant que Calendar Man, Troy Baker (The Last of Us, Batman: Arkham Knight) en Joker, Amy Landecker (Your Honneur, Transparent) en tant que Barbara Gordon, Julie Nathanson (Call of Duty : Black Ops Cold War, Suicide Squad: Hell To Pay) en tant que Gilda Dent, Jack Quaid (The Boys, The Hunger Games) en tant que Alberto, Fred Tatasciore (American Dad !, Family Guy) en tant que Solomon Grundy, Jim Pirri (World of Warcraft franchise) comme Sal Maroni et Alastair Duncan (The Batman, Batman Unlimited franchise) comme Alfred. Voix supplémentaires fournies par Frances Callier, Greg Chun et Gary Leroi Gray.

Chris Palmer (Superman: l’homme de demain) dirige Batman: le long Halloween, première partie d’un scénario de Tim Sheridan (règne des surhommes, Superman: l’homme de demain). Les producteurs sont Jim Krieg (Batman: Gotham de Gaslight) et Kimberly S. Moreau (Batman contre Teenage Mutant Ninja Turtles). Butch Lukic (Justice Society: World War II, Superman: Man of Tomorrow) est le producteur superviseur. Le producteur exécutif est Michael Uslan. Sam Register est producteur exécutif.

SUPPORT FLICKERING MYTH: Commandez via Amazon US ou Amazon UK

Batman: The Long Halloween, Part One – Caractéristiques spéciales

Blu-ray et numérique

DC Showcase – The Losers (Nouveau court métrage d’animation) – L’équipe légendaire de parias de la Seconde Guerre mondiale – Captain Storm, Johnny Cloud, “Mile-a Minute” Jones, la recrue Gunner et Sarge – se retrouvent bloqués sur une île inexplorée dans le Pacifique Sud qui est complètement envahi par les dinosaures! Leur allié potentiel dans cette mission mortelle, le mystérieux et beau Fan Long de l’Agence de sécurité chinoise, leur dit que leur travail consiste à sauver les scientifiques qui ont été envoyés pour étudier l’anomalie temps / espace. Peut-être… mais quelle est sa mission? Un aperçu du prochain film DC Universe – Un aperçu du prochain film d’animation de la populaire collection DC Universe Movies, Batman: The Long Halloween, Part Two. Du DC Vault – Batman: La série animée – “Noël avec le Joker” Du DC Vault – Batman: La série animée – “Il n’est jamais trop tard”

]]>]]>