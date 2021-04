Les iMac M1 n’offrent pas le mode d’affichage cible pour une utilisation en tant que moniteur externe, mais voici une solution de contournement

L’une des fonctionnalités pratiques des anciens iMac était le mode d’affichage cible, une option qui vous permettait d’utiliser un iMac comme écran externe. Bien que la fonctionnalité n’ait pas été proposée dans les iMac depuis 2014, la communauté Apple espérait qu’elle pourrait faire un retour avec les nouveaux iMac M1. Malheureusement, les nouveaux Mac tout-en-un ne répertorient pas la prise en charge du mode d’affichage cible, mais il existe une solution de contournement tierce.

Les nouveaux iMacs présentent ce qui ressemble à un très bel écran. À 4,5K (4480 x 2520), le panneau Retina de 24 pouces est plus net que le 4K LG UltraFine de 24 pouces et présente une couleur large P3, True Tone, une luminosité de 500 nits et un revêtement antireflet, le tout dans un format ultra-fin. Châssis de 11,5 mm.

Et avec un prix de départ de 1299 $, ce niveau d’affichage 4,5K avec le Mac M1 Apple a pu s’intégrer à l’intérieur est une bonne affaire (le LG UltraFine de 27 pouces se vend toujours à 1299 $) – encore plus si les utilisateurs en étaient capables pour l’utiliser comme moniteur externe.

Le mode d’affichage cible a été pris en charge pour la dernière fois dans les iMacs mi-2014 et les versions antérieures (modèles non Retina) et Apple a officiellement supprimé la fonctionnalité avec macOS Mojave et versions ultérieures.

S’il était probablement long de garder l’espoir que le mode d’affichage cible soit relancé avec le nouvel iMac M1 (et Big Sur), cela aurait certainement une valeur ajoutée pour ceux qui possèdent plusieurs Mac.

Dans les spécifications techniques du nouvel iMac M1, Apple ne détaille que la prise en charge de la sortie vidéo, pas de l’entrée:

Cependant, même s’il n’y a pas de prise en charge officielle du mode d’affichage cible, la solution logicielle / matérielle tierce Luna Display propose un mode Mac à Mac qui semble fonctionner avec les nouveaux iMac.

Étendez votre écran à n’importe quel Mac en utilisant le mode Mac à Mac de Luna Display. Besoin d’une option d’affichage plus grande? Utilisez n’importe quel ordinateur Mac supplémentaire comme deuxième écran ou écran étendu de votre ordinateur Mac principal. Dépoussiérez vos anciens Mac et utilisez-les comme moniteur externe!

Cela nécessite le dongle USB-C Luna Display à 80 $ (un seul d’entre eux), mais c’est une bonne option pour récupérer ce mode d’affichage cible / flexibilité de bureau étendue dans votre flux de travail avec deux Mac.

