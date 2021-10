Les images choquantes d’un crocodile attaquant un drone dans les airs

10/04/2021 à 10h33 CEST

SPORT.es

Différents médias internationaux et nationaux ont publié les formidables images capturées dans un marais en Australie par un drone. Il y a quelques jours, un drone a survolé un habitat peuplé de crocodiles nageant paisiblement dans les eaux troubles du parc animalier de Darwin. Les énormes reptiles n’ont pas prêté beaucoup d’attention à l’avion sans pilote, certains se sont même cachés sous les eaux pensant que c’était un danger.

Cependant, au milieu de l’enregistrement, les pilotes de l’équipe ont abaissé le drone sur la tête d’un de ces sauriens. Lui-même n’était pas dérangé par le vol ou par le bruit, il restait impassible et immobile. A un moment, et très rapidement, le crocodile saute dans l’eau et attaque le drone avec ses fortes mâchoires. Il est clair que l’animal pensait que cela pouvait être une bonne collation ou qu’il était temps de se débarrasser de cette “mouche” d’en haut. Étant une attaque si rapide, le pilote ne peut pas éviter la morsure qui fait tomber le drone dans l’eau et couler brièvement.

Le crocodile ne l’a plus attaqué, il semble que c’était une attaque d’avertissement. Les membres de l’équipe ont récupéré l’avion par la suite et ont montré les dommages. De petits trous de dent ont été imprimés sur le boîtier.