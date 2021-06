Les images de Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de leur première apparition publique en couple – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ben affleck Oui Jennifer Lopez décidé de se montrer publiquement pour la première fois et ils ne laissaient aucun doute sur le fait qu’ils étaient de nouveau ensemble dans une nouvelle photo qui montré en train de s’embrasser alors qu’ils se dirigeaient vers un dîner romantique à Los Angeles.

Le couple a été photographié en train de s’embrasser alors qu’ils se dirigeaient vers le restaurant de l’hôtel Pendry à West Hollywood. À un moment donné, le chanteur de «Sur le plancher“Il a même posé sa tête sur la poitrine du réalisateur de”Argo”. Ils avaient tous les deux l’air souriant et appréciant la compagnie de l’autre.

Ils sont arrivés à l’endroit ensemble dans la voiture d’Affleck et se sont tenus la main en entrant dans le restaurant. “Ils étaient très affectueux, très tendres”a déclaré une source au site américain Page Six. “Il a mis son bras autour d’elle tout le temps.”, grande.Les images de Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de leur première apparition publique en couple (The Grosby Group)

Représentant de longue date de J.Lo, Benny médina, et son partenaire, Elaine orfèvre–ThomasIls ont également participé au repas. Après le dîner, l’acteur a été aperçu en train de fumer une cigarette à l’entrée des lieux puis il est reparti avec Jennifer. Les images de Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de leur première apparition publique en couple (The Grosby Group)

C’est la première fois que l’acteur oscarisé et star de la musique, 51 ans, sont montrés en public après s’être réfugiés à Miami pendant quelques jours, Floride, dans le manoir que J.Lo a loué pour elle et ses enfants. Après cette courte pause, Affleck, 48 ans, est rentré à Los Angeles pour passer du temps avec ses enfants, tandis que Lopez est resté à Miami, mais est ensuite retourné sur la côte ouest pour passer du temps avec l’acteur.

Affleck et Lopez, qui ont rompu en 2004, ont recommencé à se revoir en avril de cette année, après J.Lo mettra fin à ses fiançailles avec Alex Rodríguez après quatre ans de relation. “Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis, et nous espérons continuer à l’être”, ont-ils déclaré dans un communiqué commun à l’époque. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​passé quelques jours ensemble à Miami, en Floride (The Grosby Group)

Une source a confié au magazine In Touch que le couple «ne perdez pas de temps« Et qu’ils ont déjà des projets pour vivre ensemble. “C’est vraiment comme si le temps ne s’était pas écoulé», a déclaré l’informateur, qui a ajouté : «Ils conviennent tous les deux que ce qu’ils ont maintenant est vraiment spécial.”.

Selon divers médias locaux, l’acteur Il aurait déjà emménagé certaines de ses affaires dans le manoir de 28 millions de dollars de J.Lo à Bel Air, à Los Angeles. Les premières images de Jennifer Lopez et Ben Affleck le 8 mai 2021 (The Grosby Group)

La romance a commencé en février, lorsque J.Lo tournait son nouveau film en République dominicaine et Je traversais une grave crise avec Rodriguez, qui, selon différents médias, a été laissé en “choc« Après avoir appris la nouvelle de la parade nuptiale de son ex.

Les premières rencontres ont eu lieu chez le chanteur à Los Angeles et loin de la presse.

Une semaine plus tard, Ben a invité sa petite amie dans une station de ski du Montana. Ils ont été retrouvés par les paparazzi, et les photographies ont confirmé la réconciliation.

Les acteurs ont joué dans une histoire d’amour courte et intense qui a commencé sur le tournage de “Gigli« En 2002. Ils se sont fiancés la même année et ont décidé de se marier en septembre 2003, mais quelques jours avant le mariage, le couple a annulé. Quelques mois plus tard, ils se séparent.

Après leur rupture, ils ont chacun suivi leur propre chemin et ont fondé leur propre famille. J.Lo marié Marc Anthony, avec qui il a eu deux enfants, nommés Emme et Max. De son côté, Affleck est tombé amoureux de Jennifer Recueillir, avec qui il devient le père de Violet, Seraphina et Samuel.

Cependant, ils se sont tous deux séparés et ont continué leur vie de célibataire.s. J.Lo était sur le point d’épouser Rodriguez, et Affleck a trouvé l’amour dans l’actrice cubaine Ana de Armas, dont il s’est séparé en janvier dernier après une cour de près d’un an.

Source : Infobae