Les images de Mars montrent le rover Perseverance au travail ⋆ .

De nouvelles images de la NASA montrent le rover Perseverance Mars à l’œuvre alors qu’il recherche sur la planète rouge des signes d’une ancienne vie microbienne.

Depuis que “Percy” a atterri dans le cratère Jezero de Mars en février, l’agence a déclaré que les roches là-bas commencent à révéler une image de son histoire il y a des milliards d’années.

Dans un communiqué de jeudi, la NASA a crédité les sept caméras scientifiques de Perseverance pour les progrès de l’équipe

“Les caméras d’imagerie font partie intégrante de tout”, a déclaré Vivian Sun, co-responsable de la première campagne scientifique de Persévérance au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, dans un communiqué. « Nous en utilisons beaucoup chaque jour pour la science. Ils sont absolument essentiels à la mission.

La NASA a partagé une photo des caméras de navigation de Perseverance sur le plus long lecteur autonome du rover à ce jour, un panorama aux couleurs améliorées du système de caméra Mastcam-Z du mât, une photo du «Delta Scarp» du cratère prise par la caméra de l’imageur microscopique à distance (RMI) de Perseverance. et un gros plan d’une cible rocheuse surnommée « Foux » prise à l’aide de sa caméra WATSON (le capteur topographique grand angle pour les opérations et l’ingénierie).

Le rover Perseverance Mars a utilisé son système de caméra Mastcam-Z pour créer ce panorama aux couleurs améliorées, que les scientifiques utilisaient pour rechercher des sites d’échantillonnage de roches. Le panorama est assemblé à partir de 70 images individuelles prises le 28 juillet 2021.NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Après avoir reçu des images Mastcam-Z de l’escarpement et SuperCam RMI pour fournir une vue plus détaillée de l’escarpement, le chercheur principal de SuperCam, Roger Wiens, a déclaré que les images montraient qu’il y avait eu une grande crue éclair qui s’était produite, entraînant des rochers dans la formation du delta.

“Ces gros rochers sont à mi-chemin de la formation du delta”, a déclaré Wiens, du Laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique. « Si le lit du lac était plein, vous les trouveriez tout en haut. Le lac n’était donc pas plein au moment de la crue éclair. Dans l’ensemble, cela peut indiquer un climat instable. Peut-être n’avons-nous pas toujours eu cet endroit très placide, calme, habitable que nous aurions aimé pour élever quelques micro-organismes.

Les scientifiques travaillant sur Persévérance ont également trouvé des signes de roche ignée qui s’est formée à partir de lave ou de magma sur le fond du cratère – autrefois le site d’un lac – au cours de la même période, faisant allusion à la présence non seulement d’eau qui coule, mais de lave qui coule.

Ces découvertes ont guidé les chercheurs, à la fois dans leur mission astrobiologique plus large et dans leur tâche de collecter des échantillons de roche et de régolithe martiens.

WATSON, au bout du bras robotique de Percy, a fourni à l’équipe des plans extrêmement rapprochés de leurs cibles, aidé les ingénieurs à positionner la foreuse du rover pour extraire des échantillons de carottes rocheuses et produit des images de l’endroit où l’échantillon a été prélevé. C’est aussi pris des selfies.

Étudier les éléments constitutifs de l’ancienne vie martienne ? Cela ressemble à un cas pour SHERLOC & WATSON. Mon instrument SHERLOC et ma caméra WATSON m’aident à rechercher les matières organiques et les minéraux qui ont été altérés par les environnements aqueux. Découvrez comment nous étudions les échantillons potentiels. https://t.co/vAAsFVEgUK pic.twitter.com/1N02ZPf7X3 – Perseverance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 23 septembre 2021

De concert avec les instruments SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) et PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) de Perseverance, WATSON a aidé à trouver des signes de cette roche ignée au fond du cratère.

« Nous obtenons des spectres vraiment cool de matériaux formés dans [watery] environnements – par exemple le sulfate et le carbonate », a déclaré Luther Beegle, chercheur principal de SHERLOC au JPL, dans le communiqué.

“Une fois que nous nous approchons du delta, où il devrait y avoir un très bon potentiel de préservation des signes de vie, nous avons de très bonnes chances de voir quelque chose s’il est là”, a-t-il ajouté.