Les images de No Way Home confirment une autre rumeur

Octobre est presque terminé et la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home n’est toujours pas là. Nous avons vu toutes sortes de rapports selon lesquels la nouvelle bande-annonce pourrait tomber au cours de la dernière semaine du mois, juste à temps pour la première d’Eternals. D’autres initiés ont déclaré que la bande-annonce n’était peut-être pas prête pour le prochain film MCU, laissant entendre qu’elle pourrait sortir à la mi-novembre. Sony et Marvel n’ont encore rien dit, mais la campagne marketing officielle du film a commencé. Le numéro de décembre du magazine Empire donne aux fans un aperçu plus approfondi de No Way Home. Cela comprend des couvertures, des images exclusives et des interviews avec les acteurs et l’équipe responsables du troisième film Spider-Man dans le MCU. Mais cette couverture n’incluait aucune nouvelle séquence. Nous devons encore attendre une nouvelle bande-annonce pour le livrer.

Heureusement pour les fans qui aiment les spoilers, une scène floue de No Way Home a fuité, et cela semble confirmer une récente rumeur de complot. Mais si vous détestez les spoilers MCU, alors vous ne devriez pas lire au-delà de ce point.

Le costume noir et or de Spider-Man

Des fuites de jouets cet été ont indiqué que nous verrions plusieurs costumes de Spider-Man dans No Way Home. Une explication semblait être que nous allons avoir plus de variantes de Spider-Man dans le film. Il n’y a pas que Tom Holland qui portera le costume emblématique. Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent tous les deux au Spider-verse, apportant leurs versions de Peter Parker au MCU.

Là encore, les précédents films de MCU Spider-Man montraient divers costumes pour Peter. Au fur et à mesure qu’il «améliorait» ses compétences, il a eu accès à de meilleures fonctionnalités de combinaison. Et, dans Far From Home, il a amélioré le costume par lui-même.

Dans cet esprit, nous ne savions pas quoi faire des jouets No Way Home divulgués, ce que Marvel a confirmé plus tard. L’un d’eux montrait un costume noir et or qui semblait être un choix surprenant pour Spider-Man. Là encore, nous avons eu un « héros » Night Monkey dans Far From Home. C’était une version de Spider-Man vêtue de noir.

En quoi est-ce pertinent pour les images de No Way Home qui viennent de fuir? Nous y viendrons dans une seconde.

Jouet Funko en costume noir et or de Spider-Man. Source de l’image : Marvel Studios

Une fuite a expliqué le mystère de la combinaison

Une rumeur No Way Home de The Cosmic Wonder offrait une explication plausible. Le costume noir et or est le costume original de Spider-Man, porté uniquement à l’envers. Le Hollandais Peter devra porter le costume comme ça après que quelqu’un lui ait jeté de la peinture, qui ne s’enlève pas.

Spider-Man capturera un braqueur de banque que le frère de Holland, Harry, joue à un moment donné du film. Spider-Man tisse le voleur et le pend la tête en bas. C’est alors que l’incident de peinture se produit :

Alors que Spider-Man a le personnage de Harry Holland palmé, un partisan de Mysterio court vers lui et jette un seau de peinture verte sur son costume de Spider-Man. C’est le même costume noir et rouge que nous avons vu dans Far From Home. La peinture tache son costume de façon permanente. Cela amène Peter à retourner son costume de Spider-Man, ce qui nous donne à son tour son «nouveau» costume doré et noir dont nous avons vu des photos promotionnelles et que nous avons légèrement vu dans la première bande-annonce.

Ce détail de l’intrigue correspond à une autre fuite de marchandise No Way Home. Il y a quelques mois, un « costume réversible » de Spider-Man a fuité. Le costume est « réversible, comme on le voit dans le film », selon l’emballage. Un côté est noir et or, et l’autre rouge.

Les nouvelles images de No Way Home

La séquence floue de No Way Home qui vient de fuir en ligne montre Spider-Man à côté de quelqu’un suspendu à l’envers. C’est alors que quelqu’un s’approche de Spidey et lui jette de la peinture verte. La vidéo peut être floue, mais ce détail est très clair.

#NoWayHome #SpiderManNowWayHome #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/JYtzZsu3tK — le cacodemon à collectionner (@PieceCow) 28 octobre 2021

Quelqu’un aurait-il pu tout truquer ? C’est toujours une possibilité, étant donné la sophistication des logiciels vidéo. Les fans qualifiés de Spider-Man peuvent faire des merveilles avec. Mais nous avons vu une quantité massive de fuites No Way Home que Sony a confirmées via des retraits de droits d’auteur. La première bande-annonce a été divulguée en ligne un jour avant que Sony ne la publie.

Cela nous amène à croire que les images sont authentiques. De plus, il pourrait être inclus dans la prochaine bande-annonce, étant donné qu’il a déjà fui. Après tout, ce n’est pas une fuite de complot si énorme. L’incident de la peinture souligne davantage à quoi doit ressembler la vie de Peter maintenant que le monde sait qui il est. Et c’est quelque chose sur quoi la bande-annonce voudra peut-être insister.

Sans que Peter n’aille voir le docteur Strange (Benedict Cumberbatch), il n’y a pas vraiment de retour à la maison. Le désir de Peter de faire oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man mène aux aventures du multivers.