Les images de No Way Home taquinent la bataille épique des Avengers

Comment pouvons-nous déjà avoir de nouvelles séquences de Spider-Man: No Way Home quelques jours seulement après que Sony et Marvel ont publié la très attendue bande-annonce No Way Home 2 ? Eh bien, il se trouve que différentes versions de bandes-annonces ont été publiées sur différents marchés. L’un d’eux présente une erreur de montage si importante qu’elle confirme pratiquement que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film. L’autre version de la bande-annonce de No Way Home 2 contient des images supplémentaires qui taquinent la confrontation épique entre les Avengers à laquelle nous assisterons dans le film. Remarquez, divers spoilers de l’intrigue pourraient suivre ci-dessous.

La confrontation No Way Home Avengers

Sony et Marvel ont publié une version plus courte de la bande-annonce 2 adaptée aux médias sociaux. C’est le clip avec l’énorme erreur de montage qui fait parler tout le monde. Pour rappel, on voit Le Lézard (Rhys Ifans) se faire frapper au visage avec une puissance incroyable par… un fantôme.

La scène présente un seul Spider-Man affrontant trois méchants. C’est Peter Parker de Tom Holland, qui saute sur Sandman tandis que The Lizard est frappé (par personne) en plein vol. Cette scène contient probablement trois versions de Spider-Man, mais deux ont été supprimées.

Maguire et Garfield rejoindront les Avengers du MCU pour combattre ces méchants. Et Maguire et Garfield sont dans cette scène, juste aux côtés de Tom Holland.

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) participe à ce combat, le vengeur apparaîtra ailleurs dans No Way Home. C’est peut-être parce que tous les Avengers ne sont pas d’accord, même lorsqu’ils doivent travailler ensemble.

La première bande-annonce nous offrait déjà la prémisse du film. Et ce faisant, cela a ouvert la voie à une confrontation aux proportions épiques entre deux Avengers.

Nous voyons Strange et Peter devenir plus amicaux qu’avant dans la première bande-annonce. Après tout, ils ont sauvé le monde ensemble. Mais la même bande-annonce souligne que Peter et Strange se battront dans le film.

La première bande-annonce taquine une bataille épique dans la dimension miroir et nous dit que Strange finira par gagner cet argument. Il poussera la projection astrale de Peter hors de son corps, ce qui devrait conclure une incroyable poursuite pleine de magie. Et la bande-annonce 2 développe davantage ce conflit.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

La bande-annonce internationale de Spider-Man 2

Le nouveau clip explique pourquoi Tom’s Peter et Strange finissent par être en désaccord, et cela correspond aux rumeurs. Le sorcier veut capturer les méchants non-MCU et les renvoyer à leurs réalités. Cela signifie que tous les méchants mourront aux mains de Spider-Men alternatifs dans différents univers. C’est pourquoi Peter décide de voler le cube magique qui apparaît partout dans la bande-annonce 2.

De plus, nous pouvons voir plus de séquences du combat entre Avengers dans le clip. Nous voyons les astuces brillantes de Strange qui lui permettent de capturer Spider-Man. Et nous obtenons la même scène de projection astrale incroyable qui permet à Strange de reprendre le contrôle du cube.

Mais c’est la version internationale de la bande-annonce 2 qui nous offre un angle différent de la scène dans la rue. Comme vous pouvez le voir dans l’image suivante, Strange ouvre deux portails au moment où Spider-Man lance une nouvelle toile pour s’échapper. Cette toile passe par le premier portail et sort de l’autre côté de Peter, saisissant son propre pied.

Essentiellement, Strange utilise les pouvoirs de Peter contre lui, ce qui est absolument génial. Cela ne veut pas dire que Strange est le meilleur Avenger des deux, ayant capturé Peter avec une telle facilité. C’est juste un autre exemple d’Avengers épiques utilisant leurs pouvoirs pour régler leurs différends.

Mais ça va encore mieux.

Spider-Man (Tom Holland) dans les images de la bande-annonce internationale No Way Home 2. Source de l’image : Sony

La version la plus sombre de Spider-Man

La même bande-annonce internationale No Way Home 2 contient des dialogues supplémentaires. « C’est pourquoi je n’ai jamais eu d’enfants », plaisante le sorcier juste au moment où Peter se retrouve coincé entre deux des portails de Strange. Nous voyons ensuite Strange produire un fouet magique et attraper Peter. C’est la scène qui précède celle de la projection astrale.

Juste à la fin de la bande-annonce, nous avons la réaction de Peter face à l’événement du corps extérieur. « C’est peut-être l’une des choses les plus cool qui me soit arrivée, mais ne recommence plus jamais », dit Peter à la manière typiquement hollandaise. C’est la même excitation ringard que nous attendons de Spidey. Et n’oublions pas que Tom’s Peter a voyagé dans l’espace pour combattre le même dangereux méchant sur deux planètes. Et il était mort pendant cinq ans entre ces événements.

Mais il y a un changement de ton passionnant ici. Peter, qui est encore un adolescent et fait beaucoup d’erreurs, pourrait menacer l’un des Avengers les plus dangereux. Tout cela peut sembler être un retour hilarant, mais je ne peux m’empêcher de me demander ce que Peter ferait si Strange essayait à nouveau. Peut-être que je tends la main, mais la façon dont Holland dit la ligne indique que Peter grandit.

Bien sûr, toutes les rumeurs disent que No Way Home sera beaucoup plus sombre que n’importe lequel des précédents films de Spider-Man. Même Holland a taquiné ça. Donc je suis peut-être déjà partial.

Cependant, il est prudent de dire que Strange ne se souviendra de rien de tout cela. Si les rumeurs sont exactes, le sort finira par fonctionner et tout le monde oubliera que Peter est Spider-Man. Cela inclut tous les Avengers. Alors, qui sait, peut-être que Strange pourra à nouveau sortir le projet astral de Peter Parker de son corps lors d’un futur match revanche.