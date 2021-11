Les images de spoiler de Coronation Street révèlent des sorties d’icônes, un traumatisme suicidaire et un choc d’abus

D’énormes décisions sont prises dans quelle princesse sera une autre semaine à ne pas manquer à Corrie (Photo: ITV)

Plusieurs icônes de Coronation Street réfléchissent à leur prochain mouvement dans les scènes à venir, l’une en particulier décidant qu’il est temps de quitter les pavés.

Roy Cropper (David Neilson) a le cœur brisé de découvrir que l’arme utilisée par Abi Franklin (Sally Carman) pour tenter de tuer Corey Brent (Maximus Evans) est la même que celle utilisée dans le meurtre de Natasha Blakeman (Rachel Leskovac).

DS Abney lui pose d’autres questions, et encore une fois, il garde le silence. Mais le propriétaire du café informe Abi qu’il a dû mentir, et dit plus tard à Nina Lucas (Mollie Gallagher) qu’ils doivent accepter la responsabilité de leur rôle dans la mort de Natasha.

Et avec cela, il cède son appartement et son entreprise à Nina avec effet immédiat et met le Woody en vente. Nina craint que son oncle envisage de se suicider. Roy, cependant, révèle qu’il quitte Weatherfield.

Pour de bon.

Roy va-t-il vraiment quitter la rue ?

Stu, quant à lui, supplie Nina de donner une pause à Kelly Neelan (Millie Gibson) – mais elle refuse. Plus tard, il trouve Kelly à moitié consciente, réalisant qu’elle fume des épices. Kelly s’éloigne en titubant et est confrontée à des enfants ivres qui la suivent, avant de l’encercler. Nina s’approche, alors que les adolescents intimident Kelly.

Assistera-t-elle Kelly ?

Tout commence sur les pavés la semaine prochaine, et si vous souhaitez avoir un petit aperçu de ce qui s’en vient, n’oubliez pas de consulter notre galerie de premier aperçu ci-dessous.

Abi rencontre Tez, le suppliant de garder la police à distance de son arme (Photo: ITV)

Tez fera-t-elle ce qu’elle demande ? (Photo : ITV)

Roy chronomètre l’échange entre les anciens amants (Photo: ITV)

Kelly avoue son rôle dans l’attaque de Seb contre Stu (Photo: ITV)

Elle précise qu’elle n’a jamais fait de mal à Seb, mais Stu la croira-t-il ? (Photo : ITV)

Asha et Aadi discutent de la vidéo de Max (Photo: ITV)

Ils donnent du fil à retordre à Max à ce sujet, avant d’affronter David (Photo: ITV)

Qu’est-ce que David aura à dire ? (Photo : ITV)

George passe avec son télescope, ce qui remonte le moral de Sam. Il l’installe sur le balcon (Photo: ITV)

Nick, quant à lui, s’inquiète de la note de mémoire qu’il a lue, dans laquelle Sam a écrit comment il aurait souhaité que ses derniers mots à sa mère soient différents (Photo: ITV)

Max se confie à Daniel sur la façon dont il souhaite pouvoir arranger les choses (Photo: ITV)

Est-ce trop tard pour lui ? (Photo : ITV)

Billy dit à Imran qu’il a vu Kelly à la soupe populaire et qu’il a pensé qu’il devrait le savoir (Photo: ITV)

Imran est pensif à la suite de la révélation de Billy (Photo: ITV)

Abi entre dans le café à la suite de la visite de DS Abney (Photo: ITV)

Roy révèle qu’il a encore dû mentir en son nom (Photo: ITV)

Il est réfléchi, à la suite des événements récents (Photo: ITV)

Nina est stupéfaite d’apprendre que Roy vend The Woody (Photo: ITV)

Nina dit à Abi qu’elle craint que Roy ne se suicide (Photo: ITV)

Faye a du mal à s’adapter à la vie dans la rue (Photo: ITV)

Le bistro s’avérant trop difficile pour elle, Tim suggère qu’elle pourrait reprendre le travail de vente d’Alina à l’usine (Photo: ITV)

Sally appelle Maria et Mary ensemble pour parler du marché de Noël (Photo: ITV)

Maria souligne qu’un conseiller municipal a démissionné (Photo: ITV)

Mary souligne que Maria et Sally verrouilleront donc les cornes plus tôt que prévu (Photo: ITV)

Sally est prête pour une guerre ! (Photo : ITV)

Carla joue à Roy un message vocal que Nina a laissé, ce qui implique que Roy a été entraîné dans quelque chose contre son meilleur jugement (Photo: ITV)

Carla veut des réponses (Photo: ITV)

Roy refuse d’être dessiné, et donc Carla sort, blessée. Roy dit alors à Nina que le fait qu’il ment maintenant à Carla est la preuve qu’il doit quitter la rue. Pour de bon! (Photo : ITV)

Kelly se couche dans l’embrasure d’une porte pour la nuit (Photo: ITV)

Un trafiquant de drogue s’approche et lui offre du piquant (Photo: ITV)

Kelly décline, et donc le croupier s’en va. Elle est laissée seule et terrifiée (Photo: ITV)

Abi parle à Nick et Leanne (Photo: ITV)

Elle suggère que Sam aimerait peut-être venir prendre le thé avec Jack (Photo: ITV)

Abi tente de jouer au football avec Sam (Photo: ITV)

Les tensions semblent monter (Photo: ITV)

Kevin a un mot avec Abi. Mais de quoi parlent-ils ? (Photo : ITV)

Aggie en a assez de Grace (Photo: ITV)

Elle lui arrache une bande pour la traiter, elle et Ed, comme des baby-sitters non rémunérées (Photo: ITV)

Grace est imperturbable (Photo: ITV)

Daniel demande une explication à Daisy sur son exploitation de Bertie (Photo: ITV)

Daisy tente de s’expliquer (Photo: ITV)

La colère se transforme bientôt en passion et ils se dirigent vers la chambre (Photo: ITV)

Un groupe d’adolescents encercle Kelly, la narguant (Photo: ITV)

L’un des adolescents lui verse de la bière (Photo: ITV)

Nina veille, mais interviendra-t-elle pour sauver Kelly ? (Photo : ITV)

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 22 novembre sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

