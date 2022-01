Les images de spoiler de Coronation Street révèlent la disparition d’un enfant, la découverte du cœur et plus encore

Une grosse semaine sur les pavés est sur le point de démarrer ! (Photo : ITV)

Coronation Street est le théâtre d’un certain nombre de développements choquants la semaine prochaine, allant de la disparition d’un enfant à une horrible infraction upskirting.

Joseph Brown (William Flanagan) est victime d’intimidation à l’école. Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell) et Chesney (Sam Aston) découvrent plus tard son épreuve, et ils sont dévastés.

Malgré les supplications du petit garçon, Chesney se rend à l’école. Quand Joseph découvre ce qu’il a fait, il est furieux, et bien assez tôt, il est introuvable ! Chesney perd peu de temps à lancer une recherche, mais ses efforts s’avèrent infructueux. Ensuite, il rentre chez lui, informant Gemma du fait que Joseph a disparu.

Tim Metcalfe (Joe Duttine), quant à lui, passe la nuit au bureau du taxi, et lorsqu’il rentre chez lui, il rassure Sally (Sally Dynevor) qu’il ne l’a pas « abandonnée ».

Aggie Bailey (Lorna Laidlaw), quant à elle, lui offre quelques conseils, insistant pour qu’il retourne voir le cardiologue, expliquant qu’il lui expliquera en quoi consistera l’opération. C’est ce qu’il fait finalement, mais en apprenant qu’il recevra une lettre avec une date, il est incroyablement effrayé.

Ailleurs, Summer Spellman (Harriet Bibby) est consternée d’apprendre que Max Turner (Paddy Bever) a une photo d’elle upskirting sur son téléphone.

Tout se passe sur les pavés la semaine prochaine, et si vous souhaitez avoir un petit aperçu de ce qui s’en vient, consultez notre première galerie ci-dessous.

Gemma prépare Aled pour son rendez-vous avec l’audiologiste, tandis que Joseph rappelle à Chesney qu’il a besoin d’argent pour un voyage scolaire (Photo: ITV)

Tim retourne à l’hôpital pour voir le cardiologue (Photo: ITV)

Aggie, qui a encouragé Tim à chercher des réponses, accompagne Tim lors de son voyage à l’hôpital (Photo: ITV)

Le Dr Handley explique tout ce qu’il y a à savoir sur l’opération, disant à Tim qu’il recevra une lettre avec la date (Photo: ITV)

Craig s’est foulé la cheville en courant. Il inspecte la béquille de Ted (Photo: ITV)

Emma et Faye sont préoccupées par les actions de Craig (Photo: ITV)

Ont-ils de quoi s’inquiéter ? Craig les rattrapera-t-il ? (Photo : ITV)

Alya dit à Zeedan qu’il est temps qu’il soit honnête avec Yasmeen (Photo: ITV)

Yasmeen est abasourdie, alors qu’elle découvre la vérité sur tout (Photo: ITV)

Zeedan révèle le blanchiment d’argent et l’incendie (Photo: ITV)

Yasmeen chancelle à la suite de l’aveu de Zeedan, abasourdie par tous les mensonges que sa famille a racontés (Photo: ITV)

Elle évalue ses options. Mais la grande question est : pardonnera-t-elle à Zeedan pour tout ce qu’il a fait ? (Photo : ITV)

Chesney découvre que Joseph est harcelé et propose de parler à l’un de ses professeurs (Photo: ITV)

Mais Joseph demande à Chesney de ne pas le faire, car il craint que l’intimidation ne s’aggrave (Photo: ITV)

Gemma est stupéfaite d’apprendre ce que Joseph a vécu. Chesney, quant à lui, va à l’encontre des souhaits de Joseph (Photo: ITV)

Dans des scènes bouleversantes, Chesney et Gemma découvrent que Joseph a disparu (Photo: ITV)

Le couple signale la disparition de Joseph à la police (Photo: ITV)

Summer cache un sac de bonbons après qu’Amy se soit réveillée chez elle (Photo: ITV)

Amy, après avoir chronométré les bonbons, fait remarquer que c’est à Summer ce qu’elle mange (Photo: ITV)

Brian dit à Rita que lui et Cathy partent pour les Cornouailles et qu’il s’est donc arrangé pour que Shona l’aide au Kabin (Photo: ITV)

Que fera Rita de ses arrangements ? (Photo : ITV)

Tim rentre chez lui les mains vides après que Jenny l’a vu avec un bouquet de fleurs plus tôt dans la journée (Photo: ITV)

Sally se méfie de Tim (Photo: ITV)

Gemma et Chesney s’inquiètent pour Joseph (Photo: ITV)

Ils décident de faire passer les choses au niveau supérieur, comme ils font un appel public (Photo: ITV)

Gemma s’implique, désespérée de retrouver Joseph disparu (Photo: ITV)

Hope regarde les scènes se dérouler depuis l’étage (Photo: ITV)

Shona commence à travailler au Kabin, et elle prend livraison d’un nouveau stock d’un fournisseur nommé Gordon (Photo: ITV)

Shona, cependant, offense Gordon lorsqu’elle lui dit qu’elle ne peut plus supporter ses histoires ennuyeuses (Photo: ITV)

Elle chasse Gordon du Kabin et Jenny est témoin de l’agitation de loin (Photo: ITV)

Jenny l’avertit que Rita et Gordon sont les meilleurs amis, et donc Rita ne sera pas contente ! (Photo : ITV)

Summer quitte l’hôpital avec Amy à la suite d’un rendez-vous pour le diabète (Photo: ITV)

Ils croisent finalement la route de Jacob, qui promet qu’il a tourné une nouvelle page, après avoir quitté le gang de la drogue (Photo: ITV)

Maria et Sally se disputent les plans du comté pour le nouveau terrain d’entraînement (Photo: ITV)

L’animosité est au rendez-vous ! (Photo : ITV)

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 10 janvier sur ITV.

