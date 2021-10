Les images des coulisses montrent Tyson Fury interrogeant Frank Warren sur son costume avant le combat de Deontay Wilder, puis son cri de guerre « Spartan » avant de faire son entrée mémorable

Tyson Fury a signé sa rivalité avec Deontay Wilder avec style en remportant l’un des plus grands combats pour le titre des poids lourds de tous les temps.

Le Gypsy King a été victorieux via un KO au onzième tour et a revendiqué sa revendication comme l’un des plus grands poids lourds de son époque et il semblait qu’il avait regardé 300 dans la préparation.

Fury est devenu spartiate avant sa troisième rencontre avec Wilder

Fury avait aussi un spartiate en tête

Il a fait son entrée dans le combat habillé en spartiate et il semble qu’il ait vraiment canalisé ce personnage avant ce combat.

En quittant le vestiaire dans son costume, les caméras « No Filter » de BT Sport ont récupéré Fury en demandant au promoteur Frank Warren : « À quoi ça ressemble, Frank ? Est-ce que je ressemble à Léonidas ?

Pour ceux qui se demandent, Leonidas était un guerrier spartiate qui a combattu dans des guerres vers 480 avant JC et a été joué par Gerard Butler dans le film de 2006.

Et il semblait que Fury canalisait sa Leonidas intérieure avant de faire son entrée pour le combat de la trilogie, en criant: « Nous sommes des Spartiates » avant d’entrer dans l’arène.

Dans le film, Leonidas crie « C’est Sparte » avant d’envoyer l’un de ses ennemis à la mort.

Fury a crié le cri de ralliement en attendant de sortir dans la T-Mobile Arena

C’est un favori de Fury qui a été entendu faire de même avant son précédent combat contre Wilder et était sur place pour pomper son ami Billy Joe Saunders avant d’affronter Shefat Isufi en 2019.

Fury a une histoire de grandes entrées. Lors du match revanche avec Wilder en février 2020, Fury a été porté sur le ring sur un trône comme le Gypsy King qu’il est tandis que le docile « Crazy » de Patsy Cline et The Jordanaires jouaient.

Le jour de l’indépendance du Mexique, Fury a combattu Otto Wallin et s’est assuré de descendre sur le ring en costume mexicain complet en tant que natif adopté.

De même, il a fait de même lorsqu’il a affronté Tom Schwarz la même année en 2019, sauf avec une touche américaine. Fury est sorti à la recherche d’Apollo Creed complet des films Rocky avec une présentation américaine exagérée.

Tyson Fury a eu quelques surprises sur le ring au fil des ans

Fury est entré avec une marche sur le ring du jour de l’indépendance mexicaine avant de battre Wallin

Fury semble se diriger vers une confrontation avec Dillian Whyte l’année prochaine alors que le Britannique occupe la position obligatoire pour son titre WBC des poids lourds.

Whyte était censé affronter Wallin le week-end prochain, mais il a dû se retirer du combat en raison d’une blessure à l’épaule.

Il ne semble pas que ce combat soit reprogrammé, donc la voie semble être dégagée pour Fury et Whyte au début de 2022. Peut-être que le vainqueur de ce concours affrontera le vainqueur d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk II à peu près au même moment.