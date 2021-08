Les images d’Impossible 7 CinemaCon promettent la plus grande cascade de la franchise à ce jour .

]]>]]>

Les Mission : impossibleLes films deviennent de plus en plus fous avec leurs cascades. Des exploits sous-marins à l’escalade des bâtiments les plus hauts, la star Tom Cruise est prête à tout, et il semble qu’il ait peut-être fait sa cascade la plus folle à ce jour avec le septième volet à venir.

Lors de la présentation de Paramount à CinemaCon jeudi, le public a eu droit à un premier aperçu de la grande cascade de Mission : Impossible 7. Les rapports disent que nous voyons Cruise conduire une moto et sauter d’une falaise en Norvège.

« C’est de loin la chose la plus dangereuse que j’ai tentée ; nous travaillons là-dessus depuis des années », a déclaré Cruise dans une vidéo diffusée à CinemaCon, avec un membre de l’équipe ajoutant: « Tom Cruise vient de faire du vélo depuis une falaise six fois aujourd’hui. »

La cascade a été filmée le premier jour du tournage principal et a vu Cruise s’entraîner des mois avant. Croisière préparée à l’exploit en parachute dans les airs (500 fois). Selon les images, un parcours de saut à vélo a été construit, sur lequel Cruise s’est également entraîné, sautant des collines 30 fois par jour.

Pour clore les images, le réalisateur Christopher McQuarrie a taquiné la tâche impossible de dépasser ce coup, déclarant: “La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu pour Mission 8. “

Mission impossible 7 est réalisé par Christopher McQuarrie et présente les stars de retour Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Czerny, ainsi que les nouveaux ajouts Esai Morales (Titans), Hayley Atwell (Avengers : Fin de partie), Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2), Shea Whigham (Boardwalk Empire), Rob Delaney (Deadpool 2), Marc Gatiss (Sherlock), Indira Varma (Game of Thrones), Charles Parnell (Le dernier bateau) et Cary Elwes (La princesse à marier).

Mission impossible 7 est prévu pour le 27 mai 2022.

