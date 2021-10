Les images divulguées d’AirPods Pro 2 montrent des changements de conception probables

Lors de son événement MacBook la semaine dernière, Apple a dévoilé les AirPods 3, confirmant toutes les rumeurs selon lesquelles les AirPods moins chers seront repensés.

Les AirPod de troisième génération ressemblent beaucoup aux AirPods Pro, bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait d’une réplique. Les AirPods 3 sont à peu près aussi grands que les AirPods Pro, car ils ont une tige plus petite. Mais le boîtier des AirPods 3 n’est pas aussi large que les AirPods Pro, car ils ne sont pas fournis avec des astuces remplaçables par l’utilisateur.

Apple n’a pas non plus dévoilé le très attendu modèle AirPods Pro 2 lors du salon, mais il a donné une petite mise à niveau aux écouteurs les plus chers. C’est le chargement sans fil MagSafe, ce qui signifie que le boîtier est livré avec des aimants intégrés.

Apple dévoilera probablement les écouteurs AirPods Pro 2 en 2022. C’est du moins ce que prétendent toutes les rumeurs pendant la majeure partie de l’année. Le nouveau Pro bénéficiera également de sa propre refonte, selon certains rapports. Mais une prétendue fuite de boîtier AirPods Pro 2 indique que seuls des changements de conception minimes pourraient être nécessaires.

Les rumeurs des AirPods Pro compacts

Des rumeurs précédentes indiquaient qu’Apple souhaitait retirer la tige des AirPods Pro 2 et intégrer davantage de fonctionnalités de santé dans les écouteurs sans fil. Certains des rivaux d’Apple ont déjà lancé des rivaux AirPods qui n’ont pas de tige. Même Apple l’a fait avec la marque Beats. Lancés plus tôt cette année, les Beats Studio Buds sont légèrement plus volumineux que les AirPods Pro. Mais ils prennent en charge la suppression du bruit, tout comme le Pro.

Quant à la fonction de suivi de la santé, on ne sait toujours pas ce qu’elles pourraient être. Les AirPods 3 disposent déjà d’un capteur indisponible sur les autres modèles d’AirPods ou les écouteurs de la concurrence. Les écouteurs utilisent des détecteurs de peau pour savoir s’ils sont à l’intérieur de l’oreille ou entrent en contact avec une surface différente.

L’image divulguée montre la prétendue conception du boîtier AirPods Pro 2. Source de l’image : MacRumors

Fuite d’images AirPods Pro 2

Mais que se passe-t-il si les AirPods Pro 2 ont le même design général que leur prédécesseur ? C’est une possibilité, selon MacRumors. Le blog a obtenu ces images divulguées qui montreraient la conception des AirPods Pro 2.

Le boîtier semble être aussi haut et large que le boîtier actuel des AirPods Pro 2. Deux changements sont tout à fait perceptibles. En bas, nous avons des haut-parleurs qui joueraient les sons Find My. Apparemment, le boîtier AirPods Pro 2 et chaque écouteur peuvent être localisés avec Find My.

Plus déroutant est la boucle en métal sur le côté qui peut fonctionner avec une sangle. Ce n’est pas quelque chose que vous voyez sur d’autres boîtiers AirPods. Au contraire, il existe de nombreux étuis de protection pour les étuis de chargement AirPods. Et ces étuis de protection peuvent être attachés à des porte-clés et à d’autres appareils.

Quant aux écouteurs AirPods Pro 2 eux-mêmes, ils semblent avoir perdu le capteur optique placé vers le dessous de chaque bourgeon. Cela peut être dû au fait qu’Apple prévoit d’utiliser le nouveau capteur de détection de peau sur tous les AirPod.

Écouteurs et étui présumés AirPods Pro 2. Source de l’image : MacRumors

La nouvelle fuite contredit les rumeurs selon lesquelles les nouveaux AirPods Pro recevront une refonte majeure. MacRumors dit que les images proviennent d’une source Apple qui a fourni les images à la source du blog. Cette personne dit que les rumeurs actuelles sont incorrectes et qu’Apple ne retirera pas la tige des AirPods Pro 2.