Les images divulguées de l’iPhone 13 montrent le nouveau design d’Apple

Juin est presque terminé, nous pourrions donc bientôt savoir si la série iPhone 13 connaîtra des retards cette année. Fin juillet 2020, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé au monde que la série iPhone 12 serait “disponible quelques semaines plus tard” que le lancement habituel fin septembre. La pandémie de coronavirus a forcé Apple à repenser sa version de l’iPhone 12, et la société a corrigé les retards lors de son appel aux résultats du trimestre de juin de l’année dernière. La société n’a offert aucune orientation pour son trimestre de septembre 2020.

Beaucoup de choses ont changé en un an. Alors que le coronavirus continue de ravager certaines parties du monde, la pandémie semble plus gérable dans de nombreuses régions. De plus, la disponibilité accrue des vaccins a permis à davantage de pays de rouvrir et d’éviter des arrêts prolongés. Les interdictions de voyager et les fermetures temporaires d’usines ont peut-être eu un impact sur le développement de l’iPhone 12 l’année dernière, mais les choses semblent être différentes cette fois-ci. Plusieurs rapports de sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent qu’Apple prépare déjà l’iPhone 13 pour la production en série, avec des fournisseurs cruciaux qui accélèrent la fabrication de pièces pour iPhone 13.

Séparément, une variété de fuites de conception de l’iPhone 13 ont frappé le Web ces derniers mois. Tous indiquent les mêmes changements de conception qu’Apple aurait apporté à l’iPhone 13, et une toute nouvelle collection d’images montrant de prétendues unités factices de l’iPhone 13 nous donne un excellent aperçu du nouveau design.

La série iPhone 13 ressemblera à son prédécesseur, avec quelques modifications mineures. C’est ce que toutes les rumeurs et fuites ont affirmé jusqu’à présent. Apple lancera quatre modèles d’iPhone 13, qui seront disponibles dans les trois mêmes tailles que la série iPhone 12. Toutes les versions de l’iPhone 13 conserveront le design à bord plat que l’iPhone 12 d’Apple a ramené, et elles auront la même hauteur et la même largeur. Mais les quatre versions de l’iPhone 13 seront plus épaisses que leurs prédécesseurs d’environ 0,2 mm. Ce changement de conception est généralement associé à une augmentation notable de la taille de la batterie. Et les rumeurs disent que les quatre batteries de l’iPhone 13 seront plus grosses que les versions précédentes.

L’unité factice de l’iPhone 13 affiche une encoche plus petite. Source de l’image : Weibo

L’écran de l’iPhone 13 bénéficiera également de quelques mises à jour importantes. Du point de vue de la conception, l’encoche sera plus petite cette année. Ce sera un peu plus étroit qu’avant. En ce qui concerne les fonctionnalités, les versions de l’iPhone 13 Pro seront censées comporter des écrans ProMotion à 120 Hz.

Unités factices iPhone 13 Pro et iPhone 13. Source de l’image : Weibo

Enfin, les modules de caméra recevront tous des mises à jour de conception notables. Les caméras dépasseront plus qu’auparavant et la taille globale du module de caméra sera beaucoup plus grande. De plus, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini auront les caméras arrière placées en diagonale plutôt que verticalement. Le changement de conception supposé n’a pas d’explication pour le moment, mais certains spéculent que la caméra principale bénéficiera d’une stabilisation par déplacement du capteur sur toutes les versions de l’iPhone 13. La nouvelle conception de la caméra est due à un capteur plus grand qui nécessite plus d’espace.

Unités factices iPhone 13 Pro et iPhone 13 : détail de la caméra arrière. Source de l’image : Weibo

Cette information n’est pas confirmée à ce stade, mais la plupart des fuites mentionnent les mêmes détails. Et il se trouve que quelqu’un a créé des unités factices pour iPhone 13 en Chine sur la base de prétendues conceptions CAO qui ont fuité il y a des mois. Les images ici montrent à quoi ressemblerait un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro blancs. Les unités factices ne sont pas fonctionnelles, bien sûr. Mais certains des changements attendus mentionnés ci-dessus sont visibles, notamment la plus petite encoche et la refonte de la conception de la caméra à double objectif.

Unités factices iPhone 13 Pro et iPhone 13 : détail de la caméra arrière. Source de l’image : Weibo

Comme toujours avec les fuites d’iPhone, il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité de cette prétendue conception de l’iPhone 13. Mais la personne qui a fabriqué les unités factices iPhone 13 vues ci-dessus a également créé des factices iPhone 12 précis l’année dernière.

