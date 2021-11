Les images divulguées du Google Pixel 6A montrent un appareil plus compact sans prise casque

Les images rendues du Google Pixel 6A ont été divulguées par le leaker fiable Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), et nous donnent un aperçu de ce à quoi peut ressembler l’appareil de milieu de gamme, rapporté pour la première fois par 91Mobiles.

Les images divulguées montrent le Google Pixel 6A sans prise casque. | Image : Steve Hemmerstoffer / 91 Mobiles

Le rendu Pixel 6A, qui appartient à la gamme économique Pixel A-series, semble presque identique au Pixel 6 standard. Il semble arborer la même bande de caméra noire à l’arrière qui abrite deux caméras et un flash, ainsi qu’un caméra selfie perforée à l’avant. Le bas de l’appareil semble avoir un port USB-C, ainsi qu’un haut-parleur et un microphone.

Comme l’a souligné 9to5Google, il ne semble pas y avoir de capteur d’empreintes digitales à l’extérieur de l’appareil – cela pourrait signifier que le scanner est placé sous l’écran tout comme le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, pour lesquels Google a récemment publié une mise à jour dans une tentative pour améliorer les problèmes de performances du scanner.

Le Pixel 6A pourrait être le premier appareil Pixel de milieu de gamme à être livré sans prise casque

Une prise casque semble également absente du Pixel 6A. Si les images rendues sont exactes, le Pixel 6A pourrait être le premier appareil Pixel de milieu de gamme à en être dépourvu. Auparavant, les Pixel 5A, Pixel 4A et Pixel 3A avaient tous des prises casque, par opposition à leurs Pixel 5, Pixel 4 et homologues du Pixel 3.

Le Pixel 6A peut également être beaucoup plus compact que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mesurant seulement 152,2 x 71,8. x 8,7 mm avec un écran de 6,2 pouces (via 91Mobiles). C’est un peu plus petit par rapport à la taille d’un Pixel 6 vanille, qui est de 158,6 x 74,8 x 8,9 mm avec un écran de 6,4 pouces.

On ne sait pas quand le Pixel 6A sortira – après tout, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne sont sortis que le mois dernier – nous devrons donc probablement attendre un peu pour voir des images officielles de l’appareil.