Les images divulguées montrent la nouvelle option noir mat de Surface Go 3

Microsoft semble préparer une version noire mate de la Surface Go 3. Des images divulguées d’Aggiornamenti Lumia sur Twitter montrent la Surface Go 3 de 10,5 pouces avec une nouvelle finition noire mate. L’appareil semble sinon identique au Surface Go 3, et les images marketing pourraient suggérer qu’un lancement est imminent.

Microsoft a lancé la Surface Go 3 pour la première fois en septembre, avec de nouvelles options de processeur Intel. Le Surface Go 3 peut être configuré avec un Intel Pentium Gold 6500Y ou Core i3-10100Y, des mises à niveau par rapport au Surface Go 2, lancé avec un Pentium Gold 4425Y ou une puce Core m3. Cependant, peu de choses ont changé avec le Surface Go 3 par rapport au modèle précédent.

Les versions LTE de la Surface Go 3 devraient arriver très bientôt, car Microsoft avait initialement promis en septembre que ces modèles apparaîtraient « dans les prochains mois ». Une version noir mat pourrait compléter le lancement des versions LTE du Surface Go 3, parallèlement à ce qui devrait être une année exceptionnelle pour Surface. Microsoft est sur le point de célébrer les 10 ans de Surface avec plusieurs mises à jour de produits tout au long de 2022, selon des sources familières avec les plans de l’entreprise.

Une liste Amazon en Allemagne comprend également des images du Surface Go 3 noir mat, ainsi qu’une liste de spécifications suggérant qu’il sera livré avec le processeur Intel Core i3, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et la connectivité LTE. Amazon indique une date de sortie du 11 janvier.

Mise à jour, le 10 janvier à 8 h 50 HE: Article mis à jour avec les informations de la liste Amazon.