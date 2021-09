Les images divulguées par Alan Wake Remastered montrent de belles améliorations visuelles

Alan Wake Remastered est apparu en ligne plus tôt dans la journée sur Amazon UK, et il a montré de nombreuses images du jeu. C’était avant que le site ne retire la page du jeu du magasin.

Les images étaient assez longues pour être extraites, et vous pouvez les regarder ci-dessous dans la galerie.

Remarqué pour la première fois par le YouTuber Charlie “Kranitoko” Murray (merci, Wario64), vous pouvez voir tout ce qui a été fait pour rendre le jeu plus détaillé, ce qui est évident lorsque vous regardez les images.

Le remaster, qui comprendra le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, sera publié par Epic Games et sortira sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC cet automne. Le jeu sera disponible en 4k et comportera les commentaires des développeurs du directeur créatif Sam Lake.

Alan Wake Remastered faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, et après une fuite plus tôt dans la semaine d’un détaillant taïwanais, le jeu a été confirmé par Remedy deux jours plus tard.

L’original Alan Wake est sorti en 2010 en exclusivité Xbox 360 avant d’être porté sur PC en 2012. La version remasterisée sera la première fois que le jeu sera disponible pour une console PlayStation.