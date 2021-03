Les images du concept Apple Car montrent un mélange étrange de mashups

Nous avons vu de nombreuses images de concept Apple Car au fil des ans, mais un site de comparaison de location a mis en place un mélange quelque peu bizarre de mashups entre des voitures existantes et des produits Apple assortis.

Leasefetcher inclut un rendu qu’il décrit comme une combinaison de la Nissan GT-R et de l’iPhone 12 Pro (ci-dessus).

À l’écart des modestes voitures familiales, nous avons la sportive Nissan GT-R. Cette supercar a été peaufinée à plusieurs reprises au fil des ans et Nissan ne s’est jamais contenté de performances, de maniabilité et de design médiocres.

Apple s’est vraiment démarqué avec le nouvel iPhone 12 Pro. Le Pro standard est livré avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, est fabriqué en acier inoxydable de qualité chirurgicale, utilise une résistance à l’eau IP68 de pointe, est équipé pour utiliser la 5G et utilise une puce A14 Bionic – la meilleure du secteur. Maintenant, c’est un téléphone impressionnant!

Si Apple voulait faire une vraie déclaration avec sa première aventure dans le domaine des véhicules électriques, la Nissan GT-R serait une excellente plate-forme pour combiner avec leur produit le plus impressionnant à ce jour. Notre rendu est disponible en Ultimate Silver de Nissan et comprend des poignées de porte dans le style des boutons de l’iPhone 12 Pro, 3 phares à LED pour représenter le trio d’appareils photo de l’iPhone et une calandre en forme de bord supérieur / inférieur du téléphone. Il s’agit essentiellement de la GT-R dans le style minimaliste caractéristique d’Apple.