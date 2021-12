Les images du Huawei P50 Pocket montrent un Galaxy Z Flip 3 à la mode que vous ne pouvez pas acheter

Huawei se prépare à lancer un nouveau téléphone pliable à clapet pour contrer le Galaxy Z Flip 3, et les dernières fuites montrent un appareil impressionnant.

Les images divulguées ont été repérées par le leaker Ice Universe et publiées sur Weibo par Harper’s Bazaar, montrant un smartphone avec un look à la mode avec des choix de conception uniques. Plus particulièrement, le P50 Pocket arbore un écran circulaire à côté d’un réseau de triple caméras circulaire. Cela correspond probablement aux principes de conception introduits dans d’autres modèles P50, qui répartissent ses caméras arrière entre deux modules circulaires.

Huawei P50 Pocket pic.twitter.com/KCYt4zF68T – Univers de glace (@UniverseIce) 16 décembre 2021

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DCSS), a déclaré que l’écran de couverture circulaire mesure 1 pouce et, à partir des images, il peut être utilisé pour prendre des selfies. Au-delà de cela, on ne sait pas à quel point l’écran externe sera fonctionnel, surtout par rapport aux écrans externes plus grands que l’on trouve sur certains des meilleurs téléphones pliables comme le Z Flip 3 ou même le Razr 5G de Motorola.

Cela dit, Huawei semble viser ici l’esthétique, ce qui est évident dans le style des images et le fait qu’elles ont été mises en ligne par un magazine de mode. Ce n’est pas loin non plus de la façon dont Samsung positionne le Z Flip 3, comme le montrent les modèles personnalisables Bespoke Edition et le partenariat avec la marque de vêtements Dr. Denim pour les jeans en édition limitée.

Young note que la production d’écrans circulaires étant coûteuse, Huawei a opté pour un OLED rigide pour l’écran de couverture au lieu d’un flexible. Cela coûtera moins cher à produire mais ajoute au poids et à l’épaisseur globaux de l’appareil.

En ce qui concerne l’écran intérieur, Young dit qu’il mesurera 6,85 pouces, ce qui est légèrement plus grand que le Galaxy Z Flip 3.

Bien que nous nous attendions à ce que le téléphone ait des spécifications puissantes similaires aux autres smartphones P50 de la gamme, ne vous attendez pas à une connectivité 5G ici. Pourtant, le smartphone plaira probablement aux fans de Huawei grâce à son langage de conception élégant.

Huawei devrait annoncer le P50 Pocket le 23 décembre.

