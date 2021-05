Les images du monde réel de Beats Studio Buds fuient avant le lancement

La semaine dernière, . a découvert sur des fichiers internes iOS 14.6 qu’Apple travaillait sur de nouveaux écouteurs sous la marque Beats appelés «Beats Studio Buds». Désormais, les premières images du monde réel ont été divulguées en ligne avant le lancement officiel du casque.

Selon MySmartPrice, le site a reçu des images en direct des écouteurs Beats Studio Buds. De forme circulaire, chaque oreillette comporte deux minuscules découpes. Les écouteurs ont également une conception intra-auriculaire, similaire aux Samsung Galaxy Buds plutôt qu’aux AirPods ou Powerbeats disponibles actuellement.

La conception du design est similaire à celle révélée via la liste FCC d’hier. Le site Web indique qu’il a reçu les images des écouteurs Beats Studio Buds d’une source inconnue.

«MySmartPrice n’a pas pu vérifier indépendamment l’authenticité de ces images. Bien que la conception soit assez similaire aux fuites précédentes, le produit final pourrait subir quelques modifications de conception. »

Sur l’image ci-dessous, il est possible de voir qu’il manque ses astuces. Si Apple fait la même chose qu’avec AirPods Pro, les Beats Studio Buds pourraient être livrés avec trois conseils différents pour un meilleur ajustement.

Sur la base de ce que nous avons trouvé, ces Beats Studio Buds comporteront une puce Apple pour offrir un couplage instantané et la fonction «Hey, Siri», qui pourrait être le H1, disponible sur les AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max. Par rapport aux Powerbeats Pro actuels, les nouveaux écouteurs de Beats seront beaucoup plus compacts et recevront une fonction d’annulation du bruit, ce qui manque au Powerbeats Pro.

Tout comme les AirPods, ce sont des écouteurs entièrement sans fil livrés avec un étui de chargement intelligent, ce qui pourrait indiquer une charge sans fil, une fonctionnalité qui manque également à Powerbeats Pro.

On ne sait pas quand Apple publiera ces écouteurs, mais comme il a été trouvé sur des fichiers iOS 14.6, c’est probablement plutôt tôt que tard.

