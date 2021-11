Les images du supposé Samsung Galaxy S22 Ultra sont filtrées et nous sommes peut-être devant l’héritier spirituel du Galaxy Note | La technologie

Les dernières fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S22 Ultra arriverait pour devenir le nouveau champion de la défunte famille Galaxy Note.

La famille Galaxy Note a dit au revoir, malheureusement pour de nombreux utilisateurs, et ces appareils ont été les favoris de nombreuses personnes. Ayant disparu, les utilisateurs ont commencé à chercher des alternatives.

Vous n’aurez peut-être pas besoin d’aller très loin pour trouver un remplaçant digne de ce nom et c’est que Samsung semble avoir un plan en main dans lequel le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra devient l’exposant de la famille Note.

Ce qui a été vu, c’est que l’appareil pourrait être destiné à être l’héritier spirituel de la famille Galaxy Note. Et est-ce que Samsung flirte depuis longtemps avec l’idée que le S Pen est un autre accessoire.

Jusqu’à présent, nous avons vu dans la génération précédente comment le S Pen pouvait être utilisé dans le passé Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien sûr, il fallait une couverture qui a rendu le terminal assez gros.

Il semble que Samsung aurait retenu la leçon et, cette fois, dans le futur Galaxy S22 Ultra l’étui ne serait plus nécessaire. Dans les images, ce que l’on peut voir, c’est que cet appareil aurait de la place pour le S Pen.

Outre ce détail au niveau du design, les lignes générales de l’esthétique de l’appareil sont claires : moins de courbes et plus de lignes droites. Le haut et le bas auraient des bords beaucoup plus anguleux.

À l’arrière, les caméras attirent également l’attention et, c’est-à-dire qu’elles seraient divisées au lieu de faire partie du même module que Samsung avait fait jusqu’à présent.

Les spécifications de cet appareil ne sont pas encore connues, bien que l’on suppose que le Samsung Galaxy S22 Ultra arriverait avec une batterie de 5 000 mAh et l’Exynos 2200 comme processeur, bien que selon le pays, le processeur puisse être le Snapdragon 895.