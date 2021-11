Les images d’usine pour les Google Pixel 6 et 6 Pro sont maintenant disponibles

Maintenant, votre téléphone a juste besoin d’arriver

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont là, avec des critiques élogieuses et des problèmes de disponibilité pour les deux. Ils acquièrent rapidement la réputation d’être les premiers « vrais » produits phares publiés par Google, et ce pour de nombreuses bonnes raisons. Avec à la fois officiellement sorti aujourd’hui et les expéditions pour les précommandes en cours, Google a publié ses images d’usine officielles pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Des images d’usine comme celles-ci peuvent être utiles si quelque chose arrive au logiciel de votre nouveau téléphone. Si un jour vous gâchez quelque chose en modifiant votre téléphone, ou si une future mise à jour échoue horriblement, vous pouvez revenir à la case départ en faisant clignoter l’une de ces images. Et bien sûr, nous verrons de nouvelles images et des mises à jour OTA arriver chaque mois alors que Google se lance avec les correctifs de sécurité réguliers de la famille Pixel 6.

Ces images sont désormais disponibles pour le Pixel 6, nom de code loriole, et le Pixel 6 Pro, nom de code corbeau, dans leurs versions déverrouillée et porteuse (AT&T, T-Mobile ou Verizon). Assurez-vous simplement que vous récupérez les bons fichiers pour votre combiné.

Pour installer les images OTA, assurez-vous d’activer le débogage USB dans Paramètres en activant les options de développeur (allez à À propos du téléphone, Numéro de build et appuyez sept fois), puis redémarrez votre téléphone en mode de récupération, entrez en mode de chargement latéral en sélectionnant Appliquer la mise à jour depuis ADB , puis entrez la commande adb sideload factory_image.zip (où factory_image.zip est le nom du fichier que vous venez de télécharger). L’installation des images d’usine est un processus un peu plus compliqué et implique le déverrouillage de votre chargeur de démarrage.

Si vous recherchez des images OTA, vous pouvez les consulter ici. Si vous recherchez des images d’usine, celles-ci sont disponibles ici à la place.

