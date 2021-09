Les images embellies du coronavirus ont une corrélation négative avec sa valeur didactique, selon une étude

Plus les images étaient perçues comme étant belles, moins éducatives

Les mages du coronavirus ont été stylisés de diverses manières, de la coloration à l’ajout d’images en trois dimensions. Maintenant. Une nouvelle étude suggère que les images en noir et blanc du SRAS-CoV-2 entravent la sensibilisation à la maladie hautement contagieuse. L’étude suggère que la couleur et les images 3D rendent le virus plus favorisé et rendent sa perception pas tout à fait réaliste ou contagieuse pour la masse commune.

L’étude de l’Instituto de Radio Television Espanola et de l’Universitat Autonoma a été menée pendant le verrouillage et a récemment été publiée dans la revue PLoS ONE.

Les chercheurs ont soumis leurs participants à différentes images du SRAS-CoV-2, puis ont été interrogés sur des paramètres tels que la perception de l’infectiosité, la nature scientifique, la beauté, le réalisme.

Les autres aspects analysés par l’étude sont la 2D contre la 3D, la photo contre l’illustration, la couleur contre le noir et blanc et la façon dont ces détails dans une image affectent la perception même des microbes pathogènes.

L’étude a en outre conclu que la beauté de ces images est plus probablement visible dans les images 3D et colorées, les plus utilisées pour représenter le SARS-CoV-2 au public. La recherche discute également du rôle que les médias prévoient dans la construction des perceptions en diffusant des images du virus.

Les chercheurs sont en outre arrivés à la conclusion qu’il existe une corrélation négative entre la beauté et la couleur stylisée de l’image du virus et sa valeur didactique. Plus belles étaient les images, moins éducatives elles tombaient sur les lecteurs ou les spectateurs. Cependant, les images embellies sont les plus utilisées pour informer les lecteurs sur le SRAS-CoV-2 malgré le fait que les images réelles sont en noir et blanc, images 2D

Selon les auteurs de l’étude, les dérivés de l’étude peuvent être appliqués directement au secteur de la communication scientifique dans la conception de protocoles et de plans de communication dans des situations où le comportement de la population dans son ensemble est déterminant.

Selon l’un des chercheurs, les médias ont une grande responsabilité en fournissant des informations correctes à leur public, y compris les images qu’ils fournissent pour le virus et en présentant des images embellies devraient nous donner matière à réflexion.

