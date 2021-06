Les images Honor 50 montrent une configuration de caméra étrange, des coloris uniques

TL;DR

Une image teaser officielle de la série Honor 50 a révélé une conception de caméra unique avec deux boîtiers circulaires. Il semble qu’un boîtier héberge une grande caméra principale. D’autres images prétendument divulguées nous donnent un aperçu des boîtiers de la caméra ainsi que des coloris.

Honor a annoncé que la série Honor 50 serait lancée plus tard ce mois-ci, et nous avons eu un aperçu fugace du téléphone la semaine dernière grâce à un teaser (voir ci-dessus). Maintenant, il semble que Honor et des tiers nous aient donné un aperçu des téléphones à venir, montrant un design d’appareil photo plutôt fou.

Une image publiée sur le compte Honor Weibo montre l’arrière du téléphone, avec une sorte de coloris argenté scintillant. Mais regardez d’un peu plus près et vous verrez deux boîtiers de caméra circulaires, l’un hébergeant un capteur de caméra apparemment géant et l’autre hébergeant trois caméras plus petites et un flash. Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir de plus près.

Cette disposition de la caméra semble être confirmée dans trois autres images qui auraient été publiées sur Weibo et partagées par les informateurs Ishan Agarwal et Rodent950. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier la source réelle de ces images, mais cela indiquerait également un grand objectif principal. Les images montrent également des coloris plus apparents, y compris un modèle noir et un dégradé de couleurs rose/violet/bleu plutôt accrocheur. Découvrez ces images ci-dessous.

Nous supposons que Honor apporte soit un appareil photo principal ultra-haute résolution (par exemple 100MP) soit un énorme capteur principal avec une résolution beaucoup plus faible (un peu comme le capteur 20MP d’un pouce sur le Sharp Aquos R6). Il y a des avantages et des inconvénients à chaque approche, mais on a vraiment l’impression que nous sommes à un point de rendements décroissants en optant pour plus de mégapixels.

Nous avons également déjà vu des caméras principales plus conventionnelles associées à des configurations de micro-nacelle pour une stabilité améliorée, ce qui se traduit par un boîtier plus grand, ce qui est donc théoriquement également possible. Il n’y a cependant pas de détails sur les trois autres caméras, mais nous supposons que des offres ultra-large et téléobjectif sont disponibles ici.

Honor a confirmé plus tôt que sa nouvelle série sera alimentée par le chipset Snapdragon 778G. Il a ajouté à l’époque qu’une nouvelle série Honor Magic avec “le chipset Qualcomm le plus haut de gamme” serait également lancée. Un compte Twitter de l’entreprise a également déclaré que ces téléphones offriraient l’assistance de Google dans un tweet désormais supprimé.

Que pensez-vous du design de la série Honor 50 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus ou laissez un commentaire si vous souhaitez développer.