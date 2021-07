Les images incroyables de la façon dont un avion de ligne abat un drone

06/07/2021 à 8h25 CEST

Une nouvelle vidéo de l’entrepreneur de défense israélien Elbit afficher votre réglage de faisceau laser simulé des drones ennemis en feu. Les drones sont conçus pour répondre aux armes utilisées par des adversaires tels que le Hamas et le Hezbollah pour frapper des cibles israéliennes au sol. Israël veut éventuellement changer ses défenses anti-roquettes et anti-drone, comme le dôme de fer, pour lasers, qui sont moins chers et peuvent tirer plus fréquemment que les missiles guidés.

La vidéo, de la firme israélienne Elbit Systems, montre ce que The Aviationist identifie comme un avion de ligne Cessna 208B Grand Caravan. Le laser est intégré dans ce qui est généralement la porte cargo sur le côté gauche de l’avion. Selon Elbit et le ministère israélien de la Défense, le laser a engagé trois drones non armés. Dans la vidéo, l’avion utilise la lumière laser intense pour chauffer toutes les surfaces du drone jusqu’au point de défaillance mécanique. Deux des drones commencent à échouer et tombent dans la mer, tandis qu’un troisième se brise en plusieurs morceaux en plein vol.

Israël utilise actuellement le système Iron Dome pour intercepter des roquettes et des drones à basse altitude. Alors que le pays a utilisé des missiles Iron Dome avec un grand succès dans son récent conflit avec le Hamas, les missiles sont techniquement complexes et coûtent entre 40 000 et 50 000 dollars chacun.