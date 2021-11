Les images manquantes de Max Verstappen à bord maintenant publiées par la Formule 1

La Formule 1 a publié des images de la caméra embarquée de Max Verstappen lors de sa première bataille au virage 4 avec son rival pour le titre Lewis Hamilton.

Au 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo, Hamilton a tenté de dépasser Verstappen à l’extérieur du virage 4, mais s’est retrouvé hors de la piste avec Verstappen, à l’intérieur, poussant les deux voitures extrêmement loin et dans la zone de dégagement.

À l’époque, les stewards avaient constaté l’incident mais ont rapidement décidé qu’aucune enquête n’était nécessaire.

Plus tard, Hamilton finira par franchir Verstappen dans le même virage et remporter la course, réduisant l’écart à 14 points derrière le pilote Red Bull en tête du championnat des pilotes.

La nouvelle est apparue après la bataille épique selon laquelle la FIA ne disposait pas des images embarquées de la voiture de Max Verstappen pour évaluer davantage si une enquête était nécessaire ou non.

Deux jours après la course, les images manquantes ont été miraculeusement retrouvées avec la Formule 1 qui a publié une vidéo sous tous les angles de Lewis contre Max sur leur site Web.

Au Royaume-Uni, Sky Sports a également publié les images embarquées via son compte Twitter.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a qualifié la décision de ne pas pénaliser Max Verstappen de « risible », tandis que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’incident devrait faire partie de la mentalité « laissez-les courir ».

Interrogé lors de la conférence de presse d’après-course sur l’incident, Verstappen a déclaré que ses pneus usés étaient à blâmer pour avoir couru large dans le virage.

Interrogé par Motorsport.com pour son point de vue, Verstappen a déclaré : « Nous avons tous les deux, bien sûr, essayé d’être devant dans le virage et j’ai donc freiné un peu plus tard pour essayer de conserver la position.

« Les pneus étaient déjà un peu usés, donc j’étais vraiment à la limite de l’adhérence. C’est pourquoi je pense que je n’étais déjà pas complètement au sommet, alors c’est un moyen plus sûr de courir un peu large là-bas.

« D’une certaine manière, j’étais, bien sûr, heureux que les commissaires aient décidé que nous pouvions simplement continuer à courir parce que je pense que la course en général était vraiment bonne. »

Verdict PlanetF1