Les images montrent un prototype d’Apple Watch de première génération en céramique

L’Apple Watch a été annoncée en septembre 2014 et est arrivée dans les magasins quelques mois plus tard en avril 2015. La première génération était disponible dans des boîtiers en aluminium, en acier inoxydable et en or 18 carats, mais il semble qu’Apple avait déjà d’autres matériaux en tête à cette époque. . Un nouveau prototype d’Apple Watch montre que la société envisageait en fait un modèle en céramique pour la montre originale.

Des images de ce prototype ont été partagées par @DongleBookPro, un utilisateur de Twitter connu pour avoir plusieurs prototypes de produits Apple. Comme vous pouvez le voir, cette Apple Watch en céramique ressemble à peu près à la version sortie des années plus tard. Cependant, il s’agit en fait d’une première unité construite en 2014.

Apple a officiellement présenté un modèle en céramique avec l’Apple Watch Series 2 en 2016, mais ce prototype confirme à peu près que le matériau était au moins considéré comme une option pour l’Apple Watch de première génération.

Comme d’autres premiers prototypes de l’Apple Watch, le dos de ce modèle en céramique n’a que les marques “Lorem Ipsum” sans le logo Apple – ce que la société fait pour empêcher que de nouveaux modèles soient identifiés comme des appareils Apple avant l’annonce officielle. Fait intéressant, cette unité fonctionne toujours et semble exécuter un logiciel Apple interne.

Il convient de noter qu’Apple ne vend plus d’Apple Watch en céramique, car le matériau a été abandonné avec Apple Watch Series 6. L’Apple Watch Series 4 n’a jamais eu de modèle en céramique non plus.

D’autres prototypes d’Apple Watch sont également devenus connus récemment, notamment une unité avec un boîtier de sécurité qui cache la conception officielle du produit et même un prototype de la série 3 avec un connecteur intelligent pour activer de nouveaux types de bracelets de montre.

