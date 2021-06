Les images montrent une Apple Watch Series 5 Edition inédite dans une finition en céramique noire

in

Apple semble avoir prévu de sortir l’Apple Watch Series 5 dans une superbe finition en céramique noire. De nouvelles images partagées sur Twitter montrent l’Apple Watch Series 5 en céramique noire brillante, indiquant qu’il pourrait s’agir d’un design qu’Apple a testé et prototypé.

Les images ont été partagées par M. White sur Twitter, qui partage régulièrement des images de produits Apple inédits, de prototypes et d’autres appareils rares. Le tweet se lit simplement “Apple Watch S5 Edition Black Ceramic” et comprend une paire d’images sans aucun contexte supplémentaire.

L’Apple Watch Series 5 n’est finalement sortie que dans une finition en céramique blanche. Il a été présenté comme l’édition Apple Watch Series, représentant le modèle haut de gamme, avec des prix commençant à 1 249 $. Il se pourrait qu’Apple ait mis au rebut l’Apple Watch Series 5 en céramique noire, car elle ressemble visuellement à la variante en acier inoxydable noir spatial.

Fait intéressant, Apple a entièrement supprimé l’Apple Watch en céramique avec l’Apple Watch Series 6 sortie l’année dernière. L’Apple Watch Series 6 Edition est à la place disponible dans une nouvelle finition titane qui remplace l’option céramique.

Apple prototype et teste de nombreux modèles et variantes de production qui ne voient finalement jamais le jour. Par exemple, des images révélées plus tôt cette année montrent qu’Apple a prototypé l’iPhone X dans une finition noir de jais qui n’a jamais été publiée.

Apple aurait également prévu une version de l’iPhone X en or, comme en témoignent les images divulguées par la FCC, mais il n’a également jamais été publié.

Que pensez-vous de l’Apple Watch Series 5 en céramique noire ? Auriez-vous déboursé plus de 1 249 $ pour cela si Apple l’avait publié ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

